La storia di ’Margrethe e la bomba’ per riflettere sul male

Doppio appuntamento giovedì 30 al teatro Verdi: al mattino per le scuole superiori e la sera alle 21, nell’ambito della stagione di Teatro Ragazzi, il Bonci-Ert propone, ad ingresso gratuito, ’Margrethe e la bomba’ di Franco Pollini, nell’interpretazione di Benedetta Conte e Gabriele Marchesini, quest’ultimo anche nel ruolo di regista.

Si tratta di due differenti rappresentazioni nella forma di lettura-spettacolo, che fanno parte di una raccolta di testi per un teatro di argomento scientifico di cui l’ex direttore del Comunale è autore e offrono due distinte versioni dell’argomento che dà il titolo all’evento. Per gli studenti ’Il fungo atomico’, un monologo introdotto da Galileo Galilei che esprime i propri dubbi sulla scienza moderna vista la deriva che ha prodotto; per il pubblico serale, la scrittura originale di Margrethe e la bomba.

Il personaggio protagonista è Margrethe Norlund, la moglie di Niels Bohr, il fisico danese premio Nobel nel 1922 per i contributi fondamentali nella comprensione della struttura atomica e nella meccanica quantistica. Negli Stati Uniti, ove risiedette per circa due anni, collaborò al ’Progetto Manhattan’, per la realizzazione della bomba atomica. Margrethe oltre che compagna di vita, era anche la collaboratrice intellettuale di Bohr, dunque visse da vicino le fasi della ricerca nucleare che avrebbero poi rappresentato una tragedia umana e che a distanza di 78 anni da Hiroshima ancora incombe come pericolo per la sopravvivenza dell’umanità. "In entrambi gli spettacoli - spiega Gabriele Marchesini - Margrethe è interpretata dall’attrice Benedetta Conte che riassume in sé tre personaggi: lei stessa, la sua coscienza e l’attrice. Nella fiction pensata da Pollini, la donna assume un ruolo etico, di coscienza interiore sia quando parla a titolo personale, sia nelle riflessioni della stessa attrice che ne interpreta il ruolo". "Pur non essendo presente all’incontro che avvenne tra il marito e Heisenberg responsabile del programma nucleare nazista nella Copenaghen occupata da Hitler – spiega Pollini – lei ‘sa’ cosa si siano detti e cosa abbia provocato una frattura insanabile tra i due fisici ovvero la possibilità di costruire un’arma nucleare cui con scarso successo la Germania stava lavorando".

"Il testo e la sua rappresentazione – aggiunge Marchesini- vogliono indurre una riflessione finale perché si vuole mostrare che il male assoluto atomico è un carattere inequivocabile di tutto il processo e non un accidente disgraziato e colpevole della storia".

Raffaella Candoli