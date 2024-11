La storia di Paolo e Francesca ripercorsa alla biblioteca Malatestiana

Sabato scorso alla Biblioteca Malatestiana, è andato in scena l’evento ‘Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità. Un caso di Delitto d’onore tra passato e presente’, promosso dal Comune di Cesena, Forum sui Generis e FidapaI Bpw ‘Cesena Malatesta’, che si inserisce tra le iniziative di ‘Ora esplode la voce‘, la programmazione proposta al territorio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La giornata ha visto anche la proiezione di un documentario video storytelling di Stefano Caranti e Andrea Antonioli, un cortometraggio teatrale di Edoardo Claudio Olivieri, la videopoesia ‘Paolo e Francesca all’altare dell’infinito’ di Maria Gabriella Conti (regia di Stefano Caranti e voce narrante di Angioletta Masiero), un cortometraggio musicale a cura di Andrea Antonioli e Salvatore Gennaro (regia di Stefano Caranti). È stato presentato l’elegante e prezioso volume di Andrea Antonioli (edito da Pazzini Editore di Verucchio) dal quale ha avuto origine il progetto. I recentissimi studi inediti, compiuti da Antonioli, hanno portato a importanti risultati, permettendo di ampliare gli orizzonti della vicenda e chiarire alcuni suoi aspetti: è stata fatta luce sulla famiglia di Francesca, viene approfondita l’importanza storica della figura di Paolo; sono ridefiniti i rapporti fra Dante e le famiglie Malatesta e da Polenta, ma soprattutto il legame del poeta con Francesca.