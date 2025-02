La storia di Peppino Impastato: doppio evento alla Malatestiana

Giuseppe ‘Peppino’ Impastato a soli trent’anni, nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978, viene assassinato con una carica di tritolo lungo la ferrovia Palermo-Trapani per aver denunciato speculazioni e affari di mafia, in primo luogo quelli legati al boss siciliano Gaetano Badalamenti. Venerdì alle 17 la sua storia, dalla militanza politica giovanile all’esperienza di contro informazione condotta dai microfoni di Radio Aut, approda in Biblioteca Malatestiana, nell’Aula Magna. Interverranno Marco Rizzo, Giovanni Impastato, Franca Imbergamo e Domenico Guzzo. Sabato, sempre nell’ambito della rassegna, alle 16, nella sala proiezioni sarà proiettato il film ‘I cento passi’. L’evento è presentato nell’ambito del ciclo di conferenze ‘Disegni di mafie. Storie di donne e uomini contro la criminalità organizzata’ promosso dal Comune, Biblioteca Malatestiana, Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con Becco Giallo, l’Associazione Libera Forlì-Cesena, Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzioni, Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Info 0547 610892 oppure malatestiana@comune.cesena.fc.it. Gli insegnant possono contattare lo 0543 28999 oppure infostoreco@gmail.com.