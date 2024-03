La storia di Pia, la barcarola di Ronta

La donna del fiume. Questi giorni a cavallo dell’8 marzo, festa della donna, ci hanno fatto aprire la cannella dei ricordi. Abbiamo ripescato questa foto di ottanta anni fa: Pia, la donna del fiume. E dunque un breve racconto storico che parlando di Pia parli anche di tutte le altre donne che hanno sempre saputo, ancor prima delle belle rime musicali di Fabrizio De Andrè: "che ogni letto di sposa è fatto di ortica e mimosa" (spesso più ortica che mimosa).

Piccole grandi storie che contengono altre storie legate al fiume, nella buona e nella cattiva sorte.

Andiamo con ordine. C’era a Ronta, sulla riva del Savio, la casetta di Agostino Montesi, ‘Gustìn e barcaròl’ e di sua moglie Pia. Avevano una robusta barca di cinque metri che poteva trasbordare persone e biciclette per andare verso a S. Maria Nuova o Forlimpopoli senza fare, allora, lunghi giri. Quel ‘traghetto’ costava poche lire a persona e il modesto contributo del Municipio di allora a quel pubblico servizio non bastava a mantenere la famiglia: quindi Agostino prestava anche la sua opera di lavoratore dei campi: e quando non c’era lui la moglie Pia lo sostituiva egregiamente nel ruolo di ‘barcarola’.

Facile a dirsi, meno facile a farsi: la barca si spostava grazie a sapienti colpi di ‘stanga’ (una lunga pertica) che facendo leva sul fondo del fiume portava l’imbarcazione sull’altra riva. La barca era assicurata alla riva da unna catena ancorata ad un palo: quando c’era la fiumana la catena veniva agganciata alle finestre delle casa, altrimenti l’impetuosa corrente avrebbe trascinato via la barca. Il servizio di trasbordo era sospeso di notte, durante i temporali o se il fiume era grosso e pericoloso. Dall’8 settembre 1943 fino all’ottobre del 1944 furono tempi dolorosi anche per la famiglia Montesi: sbandati, disperati, o peggio tedeschi ubriachi volevano passare il fiume anche di notte, o se il fiume era grosso. Il Savio e la sua gente videro in quei giorni l’efferatezza dei rastrellamenti nazifascisti. Durante il passaggio del fronte anche la casetta dei Montesi fu distrutta: la famiglia riparò a Ronta e costruì un capanno sul fiume per continuare il servizio.

Nel dopoguerra, un anno dopo l’altro, le cose finalmente cambiarono: dopo le biciclette i ‘mosquito’, le Giardinette, le Bianchine, le utilitarie, l’ampliamento della rete viaria. Piano piano quel guado sul Savio, con i suoi grezzi scalini da una parte e dall’altra (che oggi non ci sono più) uscì di scena.

Non uscì di scena invece il nostro fiume, di cui la gente del posto ha sempre temuto le inarrestabili fiumane allora soprattutto autunnali, a differenza di quella disastrosa dello scorso maggio. Le precedenti fiumane furono quelle del 1939, rovinosa: ma anche quelle del 1982, poi nel 1991 (quando l’acqua salì velocemente) e nel 1992. Se queste ultime non provocarono gravii danni in città, colpirono invece duramente a Ronta e dintorni: frutteti devastati, serre e allevamenti distrutti. E poi cavilli burocratici ed estenuanti attese(come ancora oggi) per i risarcimenti.

Nel maggio 2023 era proprio di Ronta una delle vittime, da ricordare con commozione. Il corpo esanime della sventurata fu portato lontano dalla furia della corrente. Fiumi: doglie della terra, dicevano gli antichi. La salvaguardia dei fiumi è salvaguardia generale.