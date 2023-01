La storia di Rototò contro paure e incertezze

di Giacomo Mascellani

È un inizio d’anno spumeggiante per l’assocciazione culturale Telemaco. I volontari con in testa il presidente Eric Benedetti sono impegnati sino al 15 gennaio al presepe artistico di Gatteo a Mare realizzato dalla famiglia Fantini e dall’associazione ’Uniti per Gatteo’ e dal centro Auser ’Giulio Cesare’ di Gatteo a Mare. Nell’ambito delle iniziative legate al presepe, ce ne è una dedicata ai bambini dai tre anni in su, il laboratorio teatrale Rototò del Kamishibai, che si terrà nel pomeriggio di domani, a partire dalle 16. L’ingresso al laboratorio è ad offerta libera ed al termine sarà offerta a tutti una fetta di ciambella; la direzione consiglia ai partecipanti di portarsi dietro un cuscino. All’interno del presepe allestito in piazza della Libertà, i piccoli possono dunque partecipare ad un laboratorio molto particolare, un vero e proprio percorso tra illustrazioni e narrazioni, a cura di ’Trame - teatro e musica’. I capitani di questo viaggio saranno Antonio Salerno e Valentina Donati.

La proposta è centrata su Rototò, un bambino triste e arrabbiato che, grazie all’incontro di personaggi archetipici e allegorici, scoprirà e vincerà paure e incertezze, riuscirà a essere gioioso e spensierato e soprattutto capirà come a volte la realtà sia ben diversa da quella che appare a un primo sguardo. Prendendo spunto dalla storia di Rototò, gli animatori inventeranno delle nuove storie, le illustreranno e le racconteranno con un taglio originale.

L’associazione Telemaco da cinque anni è impegnata a presidiare il presepe artistico in piazza della Libertà a Gatteo a Mare e lo fa integrando in questa attività anche ragazzi con disabilità. All’interno del presepe è infatti presente uno stand con gadget natalizi, oggettistica per bambini, dolciumi e tanto altro, il cui scopo è promuovere una raccolta fondi per le altre iniziative culturali che vedono l’inserimento di persone speciali in progetti ludico ricreativi, il più importante dei quali è il corso di teatro della compagnia ’Tana liberi tutti’, che ogni anno culmina con un nuovo spettacolo. "Siamo un gruppo giovane e coeso - dice il presidente Benedetti -, e in queste festività natalizie ciò che di buono riusciamo a fare è merito della collaborazione con ’Uniti per Gatteo’, il centro Auser di Gatteo a Mare ed il Comune di Gatteo, che si affidano a noi per l’attività di presidio e fornendoci uno spazio per poter promuovere le nostre iniziative. Per il 2023 siamo già al lavoro per il nuovo corso di teatro".

Il presepe artistico di Gatteo a Mare è aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 18.30, festivi e prefestivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Informazioni ai numeri 333 3743556 e 338 2475583.