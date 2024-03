La storia di un intellettuale complesso e tormentato

Lo spettacolo teatrale, al quale abbiamo assistito, induce lo spettatore a riflettere, immedesimandosi nel tormento interiore del provocatorio intellettuale Pier Paolo Pasolini. Nel monolgo vengono toccate tematiche riguardanti il disagio interiore e sociale, la discriminazione della sua dichiarata omosessualità, il controverso impegno politico. La perdita del fratello Guido, diventato il partigiano Ermes, assassinato dai comunisti di Tito nel febbraio del 1945, suscita in Pasolini una profonda disperazione ed è per lui il primo contatto con la morte. Egli, estremamente critico nei confronti della borghesia del dopoguerra, stigmatizza il consumismo e il capitalismo che portavano sempre più degrado nelle borgate e in tutto il contesto sociale italiano. Di particolare rilevanza è la rappresentazione della vita di strada attraverso occasionali, ma significative, entrate in scena di una figura muta che interagisce fugacemente col protagonista. Il messaggio che abbiamo colto è un invito a continuare a vivere, a non fermarsi alle difficoltà della vita e a trovare sempre qualcosa per cui non smettere di combattere per ciò in cui si crede e per la propria dignità di uomini. Vorremmo quindi concludere con una splendida citazione di Pasolini: "non c’è mai disperazione senza un po’ di speranza".