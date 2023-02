"La storia di Wiesenthal per non dimenticare"

di Cristina Gennari

Dall’inferno dell’Olocausto alla caccia, ostinata e necessaria, ai più spietati criminali nazisti. Stasera alle 21, al teatro Turroni di Sogliano, Remo Girone sarà protagonista dello spettacolo ’Il cacciatore di nazisti’, scritto e diretto da Giorgio Gallione, basato sui libri e sulla storia di Simon Wiesenthal. Un’indagine sulla feroce banalità del male e sulla sua genesi.

Girone, che storia porta in scena a Sogliano?

"La storia di Simon Wiesenthal, delle sue convinzioni e delle sue battaglie. Un sopravvissuto dei campi di sterminio che ha dato vita al Centro di documentazione ebraica a Vienna per raccogliere le prove del genocidio. I nazisti la stavano facendo franca, fuggivano all’estero con documenti falsi quindi era necessario che qualcuno raccogliesse le testimonianze e i nomi dei responsabili. Lui è riuscito a stilare un elenco di 22.500 criminali di guerra da consegnare alla giustizia. Di questi, però, solo 1100, circa il 5%, sono stati catturati"

Da quali obiettivi era mosso?

"Non era un desiderio di vendetta, quanto di giustizia. Ciò che avevano fatto i criminali nazisti era qualcosa di enorme, oltre sei milioni di ebrei morti. Wiesenthal non si è mai vantato di ciò che ha fatto, per lui era necessario non dimenticare"

Nel lungo elenco di oltre 20mila criminali, chi viene menzionato?

"Eichmann, per esempio. Non è stato Wiesenthal a prenderlo, ma ha contribuito affinché venisse trovato. E poi Mengele, il capo medico di Auschwitz che nomina con rammarico perché non è riuscito a catturarlo, e ancora la SS che aveva arrestato Anna Frank. La lista di criminali è ampia, a partire dall’organizzazione Odessa, ma poi parla anche di coloro che hanno denunciato."

Un esempio?

"Masha Rolnikaite, una ragazzina ebrea che viveva a Vilnius e che ha scritto un diario in cui raccontava orrori e persecuzioni."

Lo spettacolo ha un tono drammatico?

"Sicuramente racconta cose durissime, di cui io stesso non ero a conoscenza prima dello spettacolo. Ma strappa anche qualche sorriso, emerge l’ironia del personaggio."

Ha un legame personale con la cultura ebraica?

"Ho qualche amico ebreo e poi sono un appassionato di Singer, di cui ho letto quasi tutto. Ho un forte interesse, senza però essere un esperto."

‘Il cacciatore di nazisti’ è un tentativo di smuovere le coscienze, un po’ come ha fatto, per certi versi, anche la serie di successo ‘La Piovra’, in cui interpretava Tano Cariddi, con la mafia.

"’La Piovra’ costituisce un patrimonio morale della Rai. È un progetto televisivo di diverso tempo fa, a cui sono molto legato, ma era fiction. Questo spettacolo è qualcosa di più, è una vicenda storica, con nomi e cognomi veri ed un messaggio forte."

Per Liliana Segre "la Shoah tra qualche anno sarà soltanto una riga sui libri di storia". Per lei c’è un rischio effettivo di rimozione e di oblio?

"Capisco la preoccupazione della Segre. Negare ciò che è successo, specialmente oggi, è un’assurdità, eppure ci sono persone che ancora lo fanno. Recentemente un professore a Milano ha interrotto uno spettacolo simile al mio mentre venivano elencati i numeri delle vittime per gridare frasi negazioniste. Anche quello di Wiesenthal è un ammonimento, ci sono conati di fascismo su cui non bisogna tacere. Nessuno avrebbe pensato che il popolo di Schiller o di Goethe si assoggettasse a Hitler come è invece successo."