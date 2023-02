La storia in mostra Il ritratto di Mazzini donato da Spazzoli a Palazzo Albornoz

Franco Spazzoli, volto noto nel panorama culturale e del mondo del volontariato cesenate, ieri mattina ha incontrato il sindaco Enzo Lattuca nella Sala degli Specchi di palazzo Albornoz dove fino al 5 marzo resterà esposto un quadro di Giuseppe Mazzini, che lo stesso Spazzoli aveva donato alla città cinque anni fa, in memoria del padre Armando, repubblicano che fu assessore alla cultura, alla scuola e allo sport di Cesena dal 1956 al 1970.

Si tratta di un’opera del pittore bolognese Sante Nucci, realizzata nel 1874 e che era stata presentata nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana lo scorso ottobre durante un incontro pubblico organizzato in occasione dei 150 anni dalla morte di Mazzini. Per consentire a tutti gli interessati di analizzare da vicino la storica tela che raffigura Mazzini seduto, mentre fuma un sigaro, sabato 25 febbraio, alle 16, l’ufficio turistico di Cesena e I Percorsi del Savio, in collaborazione con Spazzoli, offriranno un’occasione speciale alla scoperta del palazzo Comunale di Cesena. Nel corso della passeggiata, l’esperto di storia locale illustrerà ai suoi ospiti la storia di palazzo Albornoz, affascinante edificio di origini medievali nel cuore della città e sede del Municipio. Gran finale nella Sala degli Specchi con focus sul ritratto di Giuseppe Mazzini. L’incontro, gratuito per tutti i partecipanti, avrà una durata di circa un’ora, con partenza dal Loggiato del Comune, in piazza del Popolo. È necessaria la prenotazione contattando lo 0547 356327 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) oppure scrivendo una mail a [email protected] (specificando nome, cognome e numero di telefono di riferimento).

Fervente repubblicano, attorno al 1870 Nucci fondò un circolo dell’Edera dipingendo poi i ritratti di vari esponenti repubblicani. Il più efficace è senza dubbio quello di Giuseppe Mazzini, non a caso ripreso nel francobollo emesso in occasione del 150esimo anniversario della morte. Il primo ritratto di Mazzini eseguito dal Nucci è del 1872 e si trova attualmente presso la Fondazione Spadolini di Firenze. Due anni più tardi ne ha realizzato tre repliche. Le tele si trovano attualmente: al Museo del Risorgimento di Bologna, al Museo del Risorgimento di Ravenna e nel patrimonio del Comune di Cesena.