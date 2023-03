La storica band Wendansaund si riunisce al ‘Sidro’ di Savignano

Stasera si riunisce la band storico Wendansaund (nella foto) per proporre un live all’insegna dell’amicizia e della musica a quasi 30 anni dall’originaria formazione del gruppo. L’evento avrà luogo al Sidro Club di Savignano, nel quartiere Cesare, dalle 21 circa fino a notte. "Siamo tornati per accontentare tutte le richieste dei nostri fans, per gli amici ’WND’, una delle band di culto della scena musicale romagnola degli anni ‘90 - dicono Cali, Lodo, Davide, Paul e Marco, i cinque componenti della storica band - ci esibiremo in esclusiva al Sidro Club per riproporre le canzoni e i suoni che hanno segnato un decennio di musica indipendente e originale".

Nati nel 1994, i Wendansaund, dalla storpiatura della parola "Weltanschauung". Marco Benedetti ’Bene’ e Gianluca Calisesi ’Cali’ entrambi chitarra e voce, amici e compagni dell’Agraria conoscono Jean Paul e Marco Vincenzi e, dopo una serata passata a suonare ripetutamente una hit dei Nirvana utilizzando mezzi di fortuna, capiscono che la band si può fare. Mancava il bassista per cui convincono Paolo Lodovichetti ’Lodo’, un altro compagno di classe. Non soddisfatti pienamente del sound, arruolano Davide Ronchi alla chitarra solista per dare un tocco rock-blues. I 5 neofiti, trovata una sala prove a Ruffio che diventerà poi la loro seconda casa per anni, iniziano sin da subito a comporre brani propri, sul genere rock alternative cantato in italiano con influenze punk-blues-psichedeliche. I brani composti, dal ‘94 fino all’epilogo nel 2009, sono una quarantina, registrati in 3 album autoprodotti.

Ermanno Pasolini