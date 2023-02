La strada dei Mandrioli rimane ancora chiusa

Niente riapertura al transito ieri pomeriggio, come era invece nelle previsioni, della strada provinciale SP142 di passo Mandrioli, che porta in circa 11 chilometri di salita da Bagno di Romagna al confine regionale con la Toscana aretina per poi scendere verso Badia Prataglia.

Ieri la Provincia comunicava che quella provinciale, off limits al traffico dal 22 gennaio per neve, sarebbe rimasta chiusa anchein giornata e al momento anche mercoledì sempre a seguito di pericolo caduta slavine, che stanno colpendo a ripetizione quella strada. E di neve, specie lungo i canaloni che sovrastano in maniera quasi perpendicolare la strada, se n’è accumulata ancora tanta, che potrebbe precipitare sulla carreggiata pericolosamente per i veicoli in transito.

Ancora ieri mattina, si pensava di poter riaprire la strada nel pomeriggio, ma poi sono precipitate sulla strada nei pressi del passo altre slavine, oltre alla caduta nei pressi di località Tre Botti di un enorme faggio carico anch’esso di neve. Altro gran lavoro e tanto impegno, anche ieri, da parte degli operatori della Provincia. E l’imprevisto della caduta slavine e di alberi potrebbe verificarsi anche oggi e forse anche per più giorni, anche perché di neve ce n’è ancora tanta e potrebbe venire giù improvvisamente anche a seguito dell’innalzamento delle temperature, che avviene durante il giorno. Ieri sera si diceva che la strada dei Mandrioli, nel caso migliore, potrebbe essere riaperta entro oggi e che nel caso di caduta di altre slavine e di alberi la riapertura potrebbe essere posticipata anche a domani o anche oltre.

Gilberto Mosconi