La strage degli innocenti e l’inferno in guerra

Erode il grande, Sire dei Giudei, secondo l’evangelista Matteo, apprese dai magi la notizia della nascita di Gesù, da essi qualificato ‘re dei Giudei’. Perciò fece uccidere tutti i maschi nati a Betlemme e nel territorio circostante, dall’età di due anni in giù. Fu l’autore, con criminale crudeltà, della strage di innocenti. Gesù scampò da essa, avvertiti in tempo i suoi genitori. Dopo oltre 2000 anni la storia si ripete e migliaia di innocenti sono stati uccisi, e mentre scrivo, continuano ad esserlo, senza pietà e senza scampo. Sono passati oltre 20 secoli e nessun progresso sembra essere avvenuto nel cuore e nella mente degli uomini. Proprio quel Gesù, scampato per miracolo ad una morte prematura, continua ad essere ucciso negli stessi luoghi e negli stessi modi crudeli. Questi suoi fratellini ora sono smembrati dalle bombe, straziati,senza pietà e misericordia, decapitati e sembra che la belva umana, che si annida in questi criminali assassini sia la stessa dei pretoriani che sgozzarono i bambini di quei tempi lontani. Calvino scrisse "L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme". Corriamo il rischio di accettarlo e diventarne parte, dobbiamo perciò riconoscere quanto è salvabile e farlo nostro. Solo così ci salveremo.

Felice Milella