La stretta sui bonus edilizi "Danno inquantificabile"

Superbonus, sconti e detrazioni. È caos per molte imprese e cittadini alle prese con ristrutturazioni e interventi. La stretta del Governo ha infatto messo nel mirino il mondo dell’edilizia e non solo: lo stop alla cessione dei crediti e agli sconti in fattura non riguarda infatti solo i lavori previsti nell’ambito del 110%, ma anche i piccoli interventi di efficientamento energetico.

Un duro colpo, specie per le famiglie meno abbienti che non possono più accedere allo sconto anticipato per sostituire caldaie o condizionatori e che dovranno dunque versare l’intero importo dei lavori per poi detrarne la metà nei successivi 10 anni. E nei casi peggiori, ossia senza la necessaria liquidità o incapienza Irpef, si vedranno addirittura preclusa l’agevolazione.

L’allarme è condiviso con le piccole imprese di installazione impianti che si erano già organizzate per poter garantire ai clienti lo sconto in fattura. La questione è di ampia portata: in Italia i crediti fiscali incagliati sarebbero 15 miliardi, con circa 25mila imprese a rischio fallimento. "Il danno è inquantificabile - dice Pietro Renda, presidente di Cna Installazione e Impianti Forlì-Cesena - si concretizza poi il rischio che la frenata ai bonus faccia fare passi indietro nello sviluppo delle rinnovabili".

Sul problema dei crediti bloccati delle imprese che hanno effettuato lavori utilizzando i bonus edilizia interviene anche Confartigianato Cesena. "Le nostre imprese - informa il Gruppo di Presidenza - seguono con apprensione gli sviluppi della controversia. Abbiamo chiesto di ampliare l’arco temporale di utilizzo dei crediti. Senza la necessaria capienza fiscale, le imprese che hanno nei cassetti fiscali i crediti perdono infatti una parte del credito loro spettante".