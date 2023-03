La successione fallita Il Pri non riesce a trovare il nuovo segretario Resta Fabbri fino al 2024

di Andrea Alessandrini

Fumata ibrida, più nera che bianca: nerastra. Il Pri cesenate non trova il nuovo segretario comunale e di consociazione territoriale (le due cariche sono state unificate) e così quello uscente Romano Fabbri (nella foto, successore di Mario Guidazzi morto il 27 aprile dell’anno scorso alla guida della consociazione) si mette a disposizione maatempo, non oltre le elezioni amministrative di maggio-giugno 2024. È una soluzione ponte di un anno. L’ipotesi che il nuovo segretario potesse essere l’assessore Luca Ferrini, il politico più rappresentativo e tra i più giovani della direzione, non si è concretizzata. Alla sede del Pri di Martorano è stata la direzione della Consociazione presieduta da Africo Morellini, i reggente nominato dal recente congresso sino alla nomina del segretario, a eleggere il nuovo organigramma. É stato rinnovato l’incarico di segretaria amministrativa della consociazione a Maria Spinelli, detta Edera.

"Il direttivo della consociazione, preso atto dell’impossibilità di esprimere un segretario politico – si legge nella nota del Pri cesenate -, costituisce il comitato di coordinamento politico della consociazione cesenate con funzione di comporre gli eventuali diversi orientamenti politico-organizzativi emergenti e confliggenti nelle realtà territoriali allo scopo di giungere all’unificazione nell’interesse superiore del partito. Preso atto anche della difficoltà di eleggere un nuovo segretario pllitico è stato chiesto al segretario uscente Romano Fabbri di proseguire l’opera il tempo necessario per dare forma ad una nuova proposta all’insegna del rinnovamento anche generazionale". Ciò avverrà sino alle elezioni amministrative del 2024.

Il comitato di coordinamento politico è composto dal segretario politico di sezione dei comuni del comprensorio cesenate, o, dove esistono più sezioni, dal segretario della unione comunale del Partito Repubblicano.

Presidente del partito è stato eletto Africo Morellini, anch’egli esponente storico del Pri cittadino, il quale figura come componente di diritto del comitato di coordinamento di cui presiede le sedute e si impegnaa favorire la costituzione di sezioni o gruppi politici in tutti i comuni del comprensorio cesenate.

"Sono rientrato nel partito dopo un perido di allontanamento – afferma Morellini - e mi sono messo a disposizione, perché è una fase complessa in cui c’è bisogno di una forte presenza"