La svolta di Cambiamo: "Alleati col centrodestra?. Con questo scenario no"

Uno degli snodi cruciali da definirsi per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno riguarderà la collocazione di Cambiamo, il movimento civico sostenuto dal centrodestra nel 2019 con il candidato sindaco Andrea Rossi che portò al ballottaggio Enzo Lattuca, poi vincitore. Da molti mesi Cambiamo è in frizione col centrodestra a cui aveva proposto un candidato che ricalcava l’identikit di Francesca Amadori, nipote del patron.

Capogruppo Andrea Rossi, ma Cambiamo si alleerà o no con il centrodestra?

"Con lo scenario attuale lo vedo difficile".

Per scenario attuale intende l’orientamento della coalizione verso un candidato di partito come Marco Casali (FdI)?

"Posso dirle che ho letto con piacere le dichiarazioni dell’onorevole della Lega Jacopo Morrone sul profilo del candidato-sindaco per Cesena: una figura civica, ‘aperta a più mondi’ e capace d’intercettare il consenso di un ‘ampio elettorato’, una figura più inclusiva e meno identitaria in grado di garantire una campagna elettorale meno ideologica. E chiudo qui".

Ma cosa vuole Cambiamo dai possibili alleati?

"Che si stia sui temi della città, per questo si va alle urne. Si parla troppo di nomi e poco di programmi. E, invece, mai come ora Cesena avrebbe bisogno di un progetto di rilancio in grado di andare oltre i soliti schemi".

Quali sono i soliti schemi?

"Noi, e non soltanto noi, vediamo una Cesena che non cresce come dovrebbe, incapace di esprimere il proprio enorme potenziale. Sul piano dei valori oggi come cinque anni fa è sempre difficile applicare una vera partecipazione a fronte di maggioranze elettorali sempre più risicate, si tende ad estromettere dai processi decisionali fette ampie di cittadini omettendo di parlare di temi e prospettive: la cultura è poco valorizzata, sulla sanità nessuno ha ancora capito con esattezza, gli orientamenti e le decisioni di questa amministrazione, con il paradosso di un nuovo ospedale annunciato ma le cui prospettive non coinvolgono la città. Il problema casa è ridotto a poco più di una serie di buone intenzioni e le scelte urbanistiche che non favoriscono la crescita del nostro territorio. Inoltre c’è un altro punto dirimente: quello delle rendicontazione".

Che cosa significa?

"Significa che fare politica, almeno per noi, esige il dovere della rendicontazione, attraverso un sistema di valutazione che faccia capire il vero valore prodotto per la nostra comunità dalle azioni amministrative e dagli investimenti effettuati. Un aspetto integrato nelle aziende private, ma che nel mondo della politica sembra tabù".

Capogruppo Rossi: che ruolo intende rivestire Cambiamo alle elezioni amministrative?

"La caratterizzazione civica e la reale capacità di favorire la partecipazione, che altri cercano da una parte e dall’altra, sono gli aspetti fondanti della nostra lista e della nostra collocazione politica. Ciò premesso, Cambiamo è aperto alle ipotesi di dare a Cesena un’alternativa alle contrapposizioni ed pronto a dialogare con tutti quei progetti che esprimono una credibile alternanza. Saremo attivi nella campagna elettorale a fare valere le competenze e l’esperienza maturata in questi anni di attività amministrativa e che sarà la base di una nuova avventura politica pensata, come sempre, nell’interesse della città".