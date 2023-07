La svolta di Lattuca "Prime risorse positive"

di Andrea Alessandrini

Le prime notizie ufficiose sul nuovo decreto del Governo con la nomina ufficializzata del commissario già designato Francesco Figliuolo e lo stanziamento delle prime risorse per gli indennizzi e la ricostruzione nel post-alluvione, hanno raggiunto il presidente della provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena Enzo Lattuca a Budapest. Vi si trova da mercoledì per portare la sua testimonianza sull’impatto che l’alluvione del 16 maggio ha avuto sulla comunità cesenate, alla Settima conferenza ministeriale sull’ambiente e la salute promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con climatologi di tutto il mondo.

Il presidente della Provincia di Ravenna e sindaco di Ravenna Michele De Pascale è stato critico parlando di "cifra lontana dai fabbisogni", mentre nel giudizio di Lattuca si intravvede una evidente apertura di credito, dopo le critiche delle settimane scorse al Governo, è nel complesso positivo. "Abbiamo visto circolare una copia della bozza di decreto – afferma da Budapest – ma manca la presentazione ufficiale. Alcune voci del testo non chiare saranno spiegate dal Governo nella presentazione del decreto. Un importante segnale è senz’altro lo stanziamento di risorse di un miliardo e mezzo per il 2023 alle quali si aggiunge un miliardo nel 2023-2025 che non corrispondono al totale richiesto ma rappresentano una buona iniezione di risorse per iniziare a gestire la ricostruzione".

"Noto – aggiunge Lattuca –un’apprezzabile inversione ‘ad u’ nel Governo. Dopo che Musumeci aveva detto che di commissario e risorse se ne sarebbe parlato fra un anno, grazie alla pressione delle amministrazioni comunali e provinciali e delle parti sociali, il Governo ha scelto ha scelto di anticipare lo stanziamento di risorse e la nomina del commissario. I fondi sono significativi anche se non esaustivi, ma non bisogna pretendere di avere tutto". "Ci sono infine – conclude Lattuca – aspetti da chiarire, ad esempio se il miliardo e mezzo disponibile sarà utilizzabile per ristorare o liquidare gli interventi di somma urgenza della Regione già realizzati per 500 milioni e se ne potranno essere coperti anche altri con quella somma".

Nel suo intervento a Budapest Lattuca ha stilato il tragico bilancio dell’alluvione. "Cesena è stata la prima città a vedere il fiume Savio esondare –ha messo in luce il sindaco – e nel giro di poche ore sono esondati 23 fiumi e un centinaio di corsi d’acqua minori che hanno allagato le campagne della Romagna. Tre i decessi in città e mille le persone sfollate, con l’orografia del territorio cambiata isolando intere frazioni dell’Appennino".

"Dobbiamo strutturare la nostra sicurezza idrogeologica con misure – ha aggiunto Lattuca – che tengano conto dei fenomeni meteorologici e chiediamo interventi strutturali per far fronte a situazioni inedite. L’emergenza climatica occupa un posto di primo piano nella nostra agenda e il contrasto ai cambiamenti climatici fra le deleghe affidate agli assessori del nostro Comune".