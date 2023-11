La tabaccheria Gridelli si rinnova: "Tante le donne che fumano sigari"

Completamente ristrutturata e inaugurata dalla sindaca Luciana Garbuglia la seconda tabaccheria nata a San Mauro Pascoli in via XX Settembre 61. Titolari sono Danila Paolini e Gianni Gridelli. Venne aperta nel 1945 ed è stata rilevata dagli attuali titolari nel 2006 dopo diverse gestioni. In Italia le tabaccherie sono circa 60.000 e quella dei Gridelli è stata classificata fra le prime 500 nazionali con la definizione di specialista nella vendita di sigari e pipe. Nella tabaccheria Gridelli a comprare sigari, provenienti da tutto il mondo, giungono da ogni parte d’Italia. Si trovano anche i cofanetti umidificatori per riporre i sigari e conservarli e vari accessori per sigari e pipe.

"Ogni anno organizziamo le ’Cene del sigaro’ - hanno detto Danila Paolini e Gianni Gridelli, titolari della tabaccheria - oggi i sigari li fumano tutti, compresi i più giovani, ma ciò che stupisce sono le donne perchè sono loro che stanno decretando l’aumento più forte. Nella nostra tabaccheria non si vende solo quello che concerne il fumo a combustione, ma anche l’elettronico e siamo diventati, con grande soddisfazione, Iqos Premium Partner". Ha concluso la sindaca Luciana Garbuglia: "E’ sempre una bellissima notizia il rinnovamento delle imprese storiche del Comune perchè consolidano il tessuto sociale e offrono sempre migliori servizi anche telematici. Qui ad esempio è possibile anche, grazie a un accordo fatto con il Comune qualche anno fa, richiedere i certificati anagrafici comunali. A Danila e Gianni faccio i miei migliori auguri per continuare con i successi di questi anni".

Ermanno Pasolini