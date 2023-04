La tana dell’orso sull’Appennino I nomi che esorcizzavano la paura

di Gabriele Papi

C’era una volta l’orso in Romagna: non è una favola. Abitava davvero i luoghi selvaggi del nostro Appennino fino a circa due secoli fa. Che fosse una presenza diffusa lo raccontano ancora oggi i toponimi, cioè i nomi propri dei luoghi, di numerose località montane: Fossa dell’Orso, Macchia dell’Orso, Siepe dell’Orso, Mandria dell’Orso, Pian Dell’Orso, Prato all’Orso, Ca’ d’Orso, Tana all’Orso, Fossa dell’Orso, Orsarola ed altri. Forse neanche il Parco Nazionale d’Abruzzo, ove sopravvive l’orso marsicano dell’Appennino, vanta una tale frequenza di toponimi. Gli attuali orsi del Trentino -tornati recentemente alla ribalta- sono oriundi fatti venire dalla Slovenia per ripopolare le Alpi trentine care ai turisti e molto antropizzate: diversamente dai monti più quieti d’Abruzzo, abitati da gente storicamente abituata alla non facile convivenza con l’orso. Gli orsi bruni autoctoni del Trentino erano stati scacciati, cacciati e poi estinti perché pericolosi per le greggi e anche per le persone.

Ecco perché è interessante tornare a rileggere il perché dei toponimi del nostro Appennino: rivisti in controluce storica ci ricordano storie di vita spesso dimenticate. Gli uomini e le donne che abitarono in passato i nostri monti avevano fatto ben poche scuole. Erano poveri contadini, pastori (e nel caso pescatori o cacciatori di frodo: per miseria, non per capriccio). Ma sapevano che la natura selvaggia ha dei limiti che non vanno valicati. Parlavano in dialetto ma, diversamente da noi, sapevano il nome d’ogni pianta, di ogni albero, di ogni selvatico: riconoscevano, per esperienza tramandata di generazione in generazione, i funghi commestibili da quelli velenosi. Temevano l’orso e il lupo. Vivevano, letteralmente, dentro la natura che in montagna è più dura rispetto alla pianura. E dunque anche i nomi ’orseschi’ dati a varie località erano una sorta di cartelli segnaletici: attenzione, quei luoghi sono prediletti dagli orsi. La natura selvaggia è inospitale per l’uomo. Risalgano alla prima metà del 1700 le ultime notizie certe di battute di caccia all’orso, con cani e battitori: in un caso l’orso aveva mangiato una vitella in Campigna e due ai monaci di Camaldoli. Altri abbattimenti sono rimasti sotto traccia: al tempo non facevano notizia. Sta di fatto che l’orso uscì di scena dai nostri monti.

Ma la sua figura ancestrale è rimasta nel linguaggio. E’ proverbiale il motto "vendere la pelle dell’orso prima d’averlo d’ucciso", cioè far conto su ciò che non si ha, adottato persino nel linguaggio della Borsa. Ancora oggi si dice d’una persona: "è un orso, non vuole vedere mai nessuno". Espressione che fotografa bene la selvatichezza e la scontrosità dell’orso che in natura è un solitario irascibile che non vuole intrusioni nel suo territorio, tanto più l’orsa con cuccioli al seguito. Va detto infine che oggi va per la maggiore un qual certo ecologismo malinteso e facilone che umanizza gli animali. Dimenticando che i selvatici carnivori sono da sempre feroci: ma feroce non significa malvagio. Feroce viene dal latino "ferox" che, se riferito agli animali, significa selvaggio, indomabile. Orsi e lupi si comportano seguendo il loro istinto naturale: non certo come noi vorremmo si comportassero.