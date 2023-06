La task force degli artigiani nei borghi isolati

Prosegue il lavoro della task force di Confartigianato e artigiani al servizio delle persone colpite dall’alluvione e dalle frane nella frazioni della Valle del Savio. Lo sottolinea Maurizio Crociani, responsabile di Confartigianato Valle Savio, che poi così prosegue: "Fin dal primo momento successivo all’alluvione di martedì 16 maggio, è scattata la solidarietà di tanti volontari, che hanno affiancato Comuni, Protezione Civile e l’associazione "La Misericordia Sarsina", impegnate in prima linea nei soccorsi. Fra questi anche Confartigianato e le sue imprese, che hanno messo a disposizione tempo, macchinari e attrezzature, viveri e generi di prima necessità, e che hanno anteposto la cura delle persone colpite, e isolate, al loro stesso lavoro, per portare soccorso, in particolare Ranchio, la frazione più colpita, dove tuttora permangono disagi e difficoltà di accesso".

Rimarca poi Crociani: "E’ stato difficoltoso e anche pericoloso raggiungere la frazione, dove abbiamo portato anche il farmacista e il medico. Quando siamo arrivati in piazza c’era il nostro storico associato Ezio Pancisi e ci hanno accolti come salvatori. Abbiamo chiamato tutte le trecento persone che risultavano disperse ed effettuato salvataggi non semplici e non senza pericoli. Siamo passati lì mercoledì mattina trenta secondi prima che la strada franasse a Tezzo e sono riuscito a riprenderla nel video che poi ha fatto il giro del mondo". Dice Paolo Rossi del bar Zelus di Sarsina, associato di Confartigianato: "La priorità è stata raggiungere persone, negozianti e imprenditori isolati, utilizzando le vie di accesso disponibili anche se impervie. Nelle frazioni più colpite ci sono stati gli artigiani del posto, come ad esempio i fratelli Mike e Manuele Moretti del Forno di Ranchio, che hanno agito da presidio e hanno smistato il pane e i prodotti del forno. Io stesso per una settimana ho lasciato le gestione del bar ai miei collaboratori perché mi sono completamente dedicato, insieme a Crociani, responsabile di Confartigianato, ad aiutare le persone più in difficoltà".

Mette poi in luce Daniela Pedduzza del Gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena, che ha visitato Ranchio e le imprese della frazione: " Gli artigiani hanno confermato in questa circostanza drammatica di essere un pilastro delle nostre comunità collinari e montane. Il loro essere uomini del territorio evidenzia che sentirsi parte di una comunità è una responsabilità e un dovere".

gi.mo.