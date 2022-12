La Tazza d’oro è rinata in galleria Almerici

di Andrea Alessandrini

Il 2022 si chiude in centro storico nel segno di una tendenza in atto da oltre un lustro e che quest’anno si è ulteriormente consolidata: l’apertura di bar e ristoranti ormai egemoni in molte parti dell’area antica.

I bar sentinella di piazza Almerici adesso sono due: oltre al babbi Caffé, insediato nel 2017 nei locali del palazzo del Ridotto di proprietà del Comune, il 24 dicembre ha aperto la Tazza d’oro nei locali lasciati liberi nel 2019 dall’oreficeria Valducci-Comandini in galleria Almerici.

Nei portici della galleria tra corso Mazzini e piazza Amletici sono già stati posti tavolini e sedute dove i primi clienti hanno preso posto nei giorni della festività. Altri spazi sono all’intento del locale.

Gestore è Bryan Valentini, che ha governato il locale anche nella precedente locazione, nel portico di corso Mazzini, dall’altra parte della strada, sino ad agosto, quando venne chiuso. Quell’immobile è ora in affitto. I lavori nei nuovi locali si sono prolungati i mesi successivi e la vigilia di Natale è avvenuta l’apertura.

La ristorazione è decisamente nel Dna della famiglia dell’animatore della Tazza d’oro. La madre e il fratello di Bryan Valentini gestiscono infatti il bar-ristorante ‘Home’ nella zona industriale di Pievesestina.

"La Tazza d’oro – prosegue Valentini – è uno dei locali pubblici più noti in città, dove è presente da sessant’anni e ha sempre mantenuto il nome, pur passando di gestione in gestione".

"Il nostro obiettivo - afferma - è quello di mettere a disposizione della città un locale un bar-caffè di ottimo livello in un punto prestigioso della città. Quella del Babbi Caffè dirimpettaio è una concorrenza benefica con la quale unire le forze per fare diventare piazza Almerici e tutta la zona che vi gravita, recuperata con i lavori delle tre piazze ormai in fase di conclusione, sempre più un polo aggregatore. La possibilità che mi auguro avremo di disporre delle sedute sul suolo pubblico della piazza, sarà un’opportunità in più per rendere servito e fruibile uno spazio di grande passaggio anticamera della Biblioteca malatestiana".

Valentini riconferma l’impegno per un’offerta di qualità nel centro di Cesena: "Da parte nostra in questi anni c’è stato un lavoro continuo di formazione e aggiornamento nei settori della caffetteria e della cocktelleria per poter assicurare un’offerta di prim’ordine e innovativa nel nostro pubblico esercizio, pari al nome che porta, in un centro storico in cui si sono moltiplicati i pubblici esercizi e quindi bisogna alzare sempre più l’asticella della qualità e dei servizi ai clienti".