La telecamera non spaventa i vandali nel parco

Continuano le azioni di vandalismo nel parco Gastone Sozzi, a Sant’Angelo di Gatteo dove è anche ubicata anche la Casa dell’acqua. Già lo scorso anno per la festa di Halloween un raid notturno con scoppi di mortaretti e danneggiamenti in area pubblica ed anche privata, hanno creato una serie di problemi che ha richiesto l’intervento della forze di polizia. Questa sequela di danni e vandalismo si ripresenta ancora in queste serate d’inizio estate e per questo è stato chiesto che venisse installata una telecamera di contesto, per tenere sotto controllo la zona. Questa è stata posizionata l’altro ieri, ma già nella mattinata di ieri la cabina di collegamento, posizionata in basso, su di un muretto, è risultata danneggiata. I residenti sono preoccupati perchè le azioni di danneggiamento, schiamazzi e rumori continuano e disturbano fino a tarda notte.