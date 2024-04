La Tenuta Casali a Vinitaly: "Sangiovese protagonista"

La Tenuta Casali si proietta già al prossimo 14 aprile, puntando su qualità e versatilità come tratti distintivi del Sangiovese di Mercato Saraceno, per conquistare nuovi mercati all’edizione 2024 di Vinitaly al Salone internazionale di Verona. Dal 14 al 17 aprile, la cantina mercatese presenterà a buyer internazionali e operatori di settore le nove versioni del vino più rappresentativo della Romagna.

Accanto ai vini di punta come Vigna Quartosole, riserva pluripremiata dalle guide di settore, o Vigna Baruccia, Sangiovese che riporta in etichetta la sottozona “Mercato Saraceno”, la cantina della Valle del Savio proporrà in degustazione anche lo spumante Villa Zappi Metodo Classico, raffinata bollicina affinata trenta mesi all’interno della cantina sotterranea aziendale.

La produzione spumantistica a base Sangiovese di Tenuta Casali sarà rappresentata anche dai Metodo Martinotti brut e rosé della linea Villa Zappi e dalla prestigiosa versione “sottomarina” a edizione limitata Ondina33, che riposa per un anno al largo dell’Adriatico a cinquanta metri di profondità, custodita all’interno delle stive di un relitto sommerso. A completare la prova del nove del Sangiovese di Mercato Saraceno saranno Vigna Palazzina e Bassamarea, due interpretazioni che esaltano i sapori più croccanti del vitigno, accanto a Petalo di Rosa, rosato dai profumi freschi e floreali.

A Vinitaly Tenuta Casali sarà presente al Padiglione 1 (Emilia Romana), stand C8. "Il Sangiovese è un vitigno estremamente versatile e dotato di buona acidità – spiegano i titolari di Tenuta Casali – che ha nell’eleganza e nella bevibilità due tratti distintivi. Le nostre colline, in particolare, ci offrono grappoli di assoluta qualità che nel corso degli anni abbiamo imparato a valorizzare, in linea con il gusto di appassionati sempre più attenti e preparati". A caratterizzare lo stile enologico di Mercato Saraceno, d’altra parte, sono i vigneti di collina posti su antichi terrazzamenti fluviali. Non ultima la vicinanza dei boschi e una forte escursione termica diurna e stagionale.