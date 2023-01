La terapia intensiva è ancora Covid free

di Elide Giordani

E’ ancora presto è per dire se la pandemia da coronavirus registri oggi una presenza che si avvia verso l’insignificanza. Ma il dato di fatto, stando ai numeri divulgati anche questa settimana dalla Regione sulla base dei numeri forniti dalle Asl, è che si registra l’ennesimo calo ormai da molte settimane. Eccolo nelle cifre: 2.573 casi tra il 20 e il 26 gennaio a fronte di oltre 44 mila tamponi. Erano stati 3.255 nei sette giorni precedenti l’attuale bollettino. Sei settimane fa la cifra appariva ancora iperbolica: 23 mila casi nell’area regionale. Nel nostro comprensorio cesenate tra i 20 e il 27 gennaio sono stati certificati 118 nuovi contagi (circa 16 al giorno), erano stati circa 20 al giorno quelli inchiodati dai tamponi nella settimana precedente. In discesa anche i nuovi contagi a Forlì che ne ha contati 117 contro i 179 della settimana tra il 13 e il 19 gennaio. Calano finalmente anche i numeri dei decessi di persone morte di covid o morte con l’infezione in atto ma colpite da esito infausto per altre patologie. Sono stati 29 nella settimana appena conclusa, erano stati 48 in quella precedente. Di questi uno era residente nella nostra provincia. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.165. Altro dato significativo è quello dei ricoveri. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (calano di uno rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 718 (meno160 rispetto alla settimana precedente).

Sul territorio regionale, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: nessun ricovero a Cesena (invariato rispetto alla settimana precedente), 1 a Piacenza (invariato rispetto alla settimana precedente), 1 a Parma (invariato), 1 a Reggio Emilia (meno 1), 7 a Modena ( più 1), 8 a Bologna (meno1), 2 nel Circondario Imolese (meno1), 3 a Ferrara (invariato), 6 a Ravenna ( più 2), 1 a Forlì (invariato), 1 a Rimini ( meno1). I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 7.156 (che calano di 3.455). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.407 (meno 3.294), l’89,5 per cento del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 5.997 in più rispetto alla settimana precedente e raggiungono quota 2.099.348.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 11.30 di ieri, venerdì 27 gennaio, erano state somministrate complessivamente 11.273.798 dosi; sul totale sono 3.805.402 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7 per cento. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.990.036.