La terza giunta della Rossi. Palazzi sarà vicesindaco

Primo consiglio comunale stasera a Mercato Saraceno per la convalida degli eletti e la presentazione della nuova giunta. Che sarà composta dalla sindaca Monica Rossi (al suo terzo mandato consecutivo che seguirà la protezione civile, sicurezza urbana, attività produttive, scuola e sanità; dal vice sindaco Ignazio Palazzi (che prenderà il posto di Raffaele Giovannini) con delega alla cultura, sport, politiche ambientali, gestione rifiuti, politiche giovanili, e dagli assessori Giulia Paci, (delega alle politiche sociali, della famiglia, politiche educative e disabilità); Raffaele Giovannini, (delega ai lavori pubblici, sviluppo e gestione del territorio, smart city e transizione digitale) mentre il quarto assessore sarà Francesca Fabbri, ex vice sindaco nella giunta 2009-2014 che si occuperà di bilancio e tributi, personale e affari generali, trasporti e mobilità. Sono tutti consiglieri eletti, nessuno esterno. "Le prime opere pubbliche messe in cantiere, e che a breve saranno terminate – hanno detto la sindaca Rossi e l’assessore Giovannini – sono le asfaltature in via Garibaldi, poi interventi sul marciapiedi di via Neruda e altre opere a Piavola, ma l’impegno più gravoso è continuare nell’opera di ricostruzione post-alluvione con ripristino dei servizi primari e potenziamento di quelli esistenti". Questa la composizione del nuovo Consiglio: Monica Rossi, Ignazio Palazzi, Elisa Marrone, Omar Fabbri, Fabbri Francesca, Raffaele Giovannini, Giulia Paci, Roberto Ricci, Piero Massimo Brighi; poi Ombretta Farneti - Lista "Per Mercato Saraceno" con Valerio Bernabini e Gaia Fabbri.

Edoardo Turci