La terza maglia è un omaggio alla città

Magari l’idea è che il Cesena è un capolavoro. Tipo il pavimento a mosaico di epoca romana rinvenuto in piazza Fabbri alla fine degli anni Novanta e ora esposto al centro del salone del palazzo comunale. E’ in effetti a quello che si richiama la terza maglia della squadra di mister Michele Mignani, presentata ieri a completamento del kit da gara della stagione sportiva 2024-25. Nel descrivere la divisa, il comunicato del club parla di un tono color pesca (Peach Fuzz, colore dell’anno 2024 secondo Pantone, a volerla dire benissimo) con un’aria vintage che rispecchia il passato ma dona alla maglia un tocco di nuova modernità. "Il tocco fresco e moderno – si legge – è impreziosito da accenti neri sul collo e sui lati. Il vero punto di forza è il pattern geometrico che ricopre interamente la maglia. Questo motivo costituisce un tributo alla storica pavimentazione romana rinvenuta nel sottosuolo del centro cittadino, richiamando così le radici culturali della città di Cesena". "Questo omaggio del Cesena alle radici storiche della nostra città – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – è un’ulteriore conferma di come questa realtà sportiva sia parte viva e integrante della comunità cesenate. Si rinforza in questo modo il senso di appartenenza ma anche la visione comune di una squadra che ha raggiunto importanti traguardi e che ha già avviato questo nuovo campionato, con l’obiettivo di portare ben in alto il nome della nostra città". Sulle pagine social del club, però, la discussione tra tifosi è apertissima: come sempre i pareri sono a 360 gradi e uniscono al plauso di chi si dice pienamente convinto, le perplessità di chi resta più fedele ai tradizionali colori bianconeri. Con la chiosa universalmente sottoscritta: "La maglia non fa la differenza. La differenza la fa chi va in campo indossandola. Conta solo vincere!".

l. r.