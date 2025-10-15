Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Cesena

CronacaLa terza maglia oro per gli 85 anni di storia
15 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
La terza maglia oro per gli 85 anni di storia

Palazzo Romagnoli la location del lancio per valorizzare spirito d’identità e territorio.

Cristian Shpendi con la nuova maglia, la squadra la indosserà a La Spezia

Il Cesena Fc ed Erreà ieri hanno presentato la nuova terza maglia del Cavalluccio, una divisa disegnata con l’intento di unire eleganza e autorevolezza, in abbinamento alla valorizzazione dello spirito di identità e appartenenza al territorio. La location scelta per il servizio fotografico abbinato al lancio della divisa è stata quella di Palazzo Romagnoli, storica dimora del centro di Cesena.

"Tra affreschi storici e atmosfere raffinate – si legge nella nota diffusa dal club – la nuova divisa si fa portavoce di stile ed eleganza, evidenziando tutto il prestigio racchiuso negli ottantacinque anni di gloriosa storia calcistica a tinte bianconere. La presenza sul petto dello stemma ispirato all’85° anniversario del Cavalluccio conferisce infatti ancora più autenticità al kit, facendo risplendere un simbolo che si discosta dal classico design e richiama visivamente quello della Città di Cesena, ribadendo il senso di appartenenza e orgoglio che si cela dietro alla nuova divisa".

Nello specifico, la divisa è di colore oro, personalizzata da rifiniture bianche. Nel retrocollo campeggia in bianco l’ormai collaudatissima scritta ‘Daiburdel’, tratto diventato distintivo delle divise da gioco e ovviamente ideato in omaggio alla tifoseria e alla sua romagnolissima connotazione. Realizzata con una speciale trama ad alveare formata da microcamere d’aria, la divisa utilizza il tessuto B-Hive, che assicura leggerezza, traspirabilità e una perfetta regolazione della temperatura corporea. Il filato doppio dona un effetto raffinato e naturale, mentre la certificazione Oeko-Tex® Standard 100 garantisce sicurezza e rispetto per la pelle.

Il nuovo kit sarà disponibile per l’acquisto a partire da oggi presso il Cesena Store di piazza Amendola e il Coordinamento Club Cesena di via Veneto.

