La tormenta nel Rubicone Frane e esondazioni In molte zone case a rischio di evacuazione

di Ermanno Pasolini

Smottamenti, frane, strade chiuse, esondazioni in quasi tutti i nove comuni della Valle del Rubicone dal crinale appenninico fino al mare: ieri è stata una giornata di tormenta in tutto il Rubicone con grande ansia per i residenti.

A Savignano sul Rubicone sono state chiuse per sicurezza e prevenzione con anche troppa acqua in strada le vie Scodella, Ribano Felloniche e Melozzo da Forlì. Il fiume Rubicone nel centro storico è arrivato a lambire le case (nella foto).

A San Mauro Pascoli si sono verificati allagamenti di garage in seminterrati delle case e si è diffusa in tutta la popolazione una grande preoccupazione per il superamento del livello di guardia del fiume Rio Salto perchè in caso di esondazione porterebbe alla evacuazione di molte famiglie.

A Gatteo chiuse una decina di strade nelle zone di campagna dove sono esondati fossi e scoli e l’acqua ha invaso le stesse vie di comunicazione.

A Gatteo Mare l’acqua è arrivata all’altezza delle cabine degli stabilimenti balneari.

A Borghi è esondato il Rio Medrina e chiusa la strada che porta lo stesso nome. Le fogne non ricevono più e l’acqua esce fuori dai chiusini stradali. Allagata una fabbrica di maglieria fra Borghi e Santarcangelo. Una piccola frana si è verificata nella storica frazione di San Giovanni in Galilea e un’altra a San Martino in Converseto. Il primo tratto di via Soci tutto allagato e strada impraticabile. Situazione critica anche a Longiano dove è esondato il fiume Rigossa ed è stata chiusa la via Giardini.

È tracimato anche il fiume Rubicone e sono state chiuse le vie Felloniche e Ribano. A Montiano esondato il fiume Urgone in zona Casale con rischi di evacuazione per le famiglie resiDenti nelle case più vicine. È stata chiusa via Golano per una frana.

Sotto costante controllo e monitoraggio il fiume in zona Case Francisconi dove c’è il rischio esondazione e di conseguenza anche l’evacuazione per 4 famiglie. Si sono inoltre verificati tanti piccoli smottamenti.

Gambettola pare invece risparmiata dai gravi disagi e non sono state segnalate ieri serie problematiche.