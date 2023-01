La tragedia di Nembro raccontata al Rotary

Lo sconcerto, la paura, il dolore. Ma anche la speranza e la riscoperta del senso di comunità, perché nessuno si salva da solo e i vaccini, in una corsa a perdifiato che pareva impossibile, hanno armato l’unica barriera contro il virus maledetto. Ha sollevato sentimenti che abbiamo cercato tutti di dimenticare la voce del giornalista scrittore Gigi Riva, editorialista dell’Espresso e a lungo inviato di guerra, nella presentazione, alla serata conviviale del Rotary di giovedì, del suo libro “Il più crudele dei mesi” riferito a marzo 2020, nel piccolo comune di Nembro (Bergamo), 188 morti su 11.500 abitanti, di cui l’autore - che vive tra Santarcangelo e Roma - è originario. E sull’altra sponda la testimonianza del dottor Piero Candoli, cesenate, direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, testimone di quella schiera di medici “passati da eroi a farabutti” nel volgere di pochi mesi sotto i colpi inverosimili dei no vax, che testimonia come la pandemia sia oggi endemia quasi remissiva al confronto con la durezza dell’influenza di quest’anno. Tornando a Nembro, dove il Covid 19 si è portato via in due mesi più vite di quante non ne abbia divorate la prima guerra mondiale (126), "è - dice l’autore - il paradigma di ciò che è successo in Italia e non solo". Emerge tra le righe del libro e nelle parole dell’autore un sentimento di vertigine per la scomparsa nel giro di un mese o poco più di tante persone che formavano la comunità di Nembro, epicentro italiano della catastrofe: il presidente della casa di riposo, il presidente degli artiglieri, il presidente del Motoclub che fu campione del mondo, lo storico bibliotecario, l’impiegata dell’anagrafe. " “La metà li conoscevo personalmente, molti erano i protagonisti di una ricostruzione del dopoguerra su cui poggia la nostra identità". “Non sappiamo se siamo diventati migliori - commenta Gigi Riva - di certo siamo stati migliori". E racconta i gesti di solidarietà di chi ha continuato a sfornare il pane e ha dormito nella panetteria per non infrangere il lockdown. "Abbiamo ripreso ad avere un rapporto con la morte - dice lo scrittore - in un tempo in cui il rito del commiato si era molto affievolito. Ma ciò che ci ha causato dolore è stata anche l’impossibilità di salutare chi se ne andava che, ricoverato in ospedale, tornava cenere dentro ad un’urna. Abbiamo fatto i conti con le domande vere sulla vita".

Dal fronte medico Piero Candoli ha raccontato l’ansia e la pressione organizzativa quando da un reparto se n’è trovati tre, della difficoltà a trovare le mascherine, della paura di tornare a casa e contagiare i familiari, dello strazio di dover fare da messaggero tra parenti e ricoverati, separati senza la possibilità di comunicare tra loro. E infine una nota positiva: "Mai avevamo lavorato con tanta coesione tra diversi specialisti. Un’esperienza che ci ha fatto crescere umanamente e professionalmente".