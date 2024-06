La trasferta romana. Un sabato da Meloni per i ’Fratelli’ cesenati. Marco Casali sul palco

Un centinaio di militanti cesenati di Fratelli d’Italia sabato ha partecipato alla manifestazione ’Con Giorgia. L’Italia cambia l’Europa’ che si è tenuta a Roma. E sul palco di piazza del Popolo è salito anche il candidato sindaco Marco Casali. "Salire sul palco davanti a una piazza così piena dà una carica impressionante, un’energia che userò in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Ringrazio Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni per il supporto, per aver valorizzato il ruolo di noi candidati territoriali – racconta Casali – Continuiamo con il nostro percorso, guardando i cesenati negli occhi e raccontandogli che può esistere una Cesena diversa: una Cesena che produce, che protegge, che costruisce, che aiuta, che vive, questi capitoli del nostro programma di cui siamo fieri. Giorgia Meloni nel suo intervento ha usato una metafora calcistica parlando del lavoro del governo, ha detto che dopo aver vinto lo scudetto dobbiamo vincere la Champions League. A Cesena, questa volta, possiamo ambire alla Serie A".

Intanto proseguono gli appuntamenti per l’ultima settimana di campagna elettorale. Oggi alle 18 all’Edera’s Bar aperitivo elettorale col candidato sindaco Marco Casali. All’incontro parteciperanno Enrico Sirotti Gaudenzi, segretario provinciale della Lega e candidato al consiglio comunale e Simonetta Gini, consigliere del quartiere Oltresavio e candidata al consiglio comunale. Domani alle 19,30 al ristorante Guttaperga è invece in programma la cen con Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Interverranno anche Alice Buonguerrieri e il candidato sindaco del centrodestra Marco Casali. Info e prenotazioni 389-6399809.