La travolgente musica dei Ridillo al Noi Lounge

I Ridillo tornano in riviera. La band italiana che ha saputo rivoluzionare il panorama musicale con il suo mix unico di funk, soul e pop, dagli anni ’90 ai giorni nostri, si esibirà dal vivo domani sera a partire dalle 22, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. I Ridillo hanno conquistato il pubblico con la loro energia travolgente e testi ironici e riflessivi. La loro musica spazia dal groove contagioso al sound sofisticato, con una forte componente live che li ha resi una delle band più amate nel panorama musicale italiano. Con una carriera ricca di successi e collaborazioni prestigiose, i Ridillo continuano a portare la loro musica in tutta Italia, rinnovando continuamente il loro stile ed il vasto repertorio. Sul palco i protagonisti saranno Daniele Bengi Benati voce e chitarra, Claudio Shiffer tromba e voce, Andrea Satomi Bertorelli tastiere e voce, Greg Fauque al basso e Alessandro Lugli alla batteria. L’ingresso costa 23 euro incluso un drink a scelta, oppure 28 euro incluso un tagliere (anche vegetariano), ma con le bevande escluse. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. La rassegna del Noi Lounge Music Club proseguirà poi la settimana successiva, con altri appuntamenti rigorosamente live, per la direzione artistica di Fabio Nobile.

Giacomo Mascellani