La tromba di Flavio Boltro al Jam Session

Un sestetto guidato dal mitico Flavio Boltro si esibirà sul lungomare di Cesenatico, per una serata di quelle da segnare sul calendario. L’appuntamento è domani alle 21.30, al ’Jazz Club’ del Jam Session di Cesenatico, dove sul palco suonerà dal vivo un supergruppo formato dal trombettista Flavio Boltro, Stefano Bedetti al sax, Daniele Santimone alla chitarra, Alfonso Santimone al piano, Stefano Senni al contrabbasso e Chicco Capiozzo alla batteria.

Boltro è uno dei più importanti e talentuosi musicisti contemporanei e svolge la sua attività in Italia e in Francia; dagli anni ’80 ad oggi ha avuto una carriera ricca di successi, che lo hanno visto suonare la sua inseparabile tromba assieme ai big, partecipando come protagonista in grandi concerti, eventi, formazioni jazz ed orchestre. Bedetti è un sassofonista molto apprezzato in Italia e negli Stati Uniti, il quale è molto legato al nostro territorio, avendo lavorato a soli 19 anni sulla scena del jazz con il grande Giulio Capiozzo per ’Chernobyl 7991’ nel 1997, per poi vivere importanti esperienze in Italia e New York, collaborando, fra gli altri, con i Jestofunk, Billy Hart, Cameron Brown, George Cables, Marco Tamburini, Enrico Rava, Antonio Faraò e Simone Zanchini.

Daniele Santimone è invece un chitarrista di talento che ha suonato a fianco di Ares Tavolazzi, Giulio Capiozzo, Marco Tamburini, Jimmy Owens, Mario Biondi e Roberto Gatto, mentre recentemente collabora stabilmente con Chicco Capiozzo. Alfonso Santimone oltre a suonare piano e tastiere, è un valido compositore e scrive musica anche per opere teatrali e video; anch’egli ha avuto la fortuna di collaborare con Giulio Capiozzo e altri big come Robert Wyatt, Bruce Forman e Marco Tamburini, raggiungendo importanti traguardi in Italia e all’estero.

Stefano Senni è un contrabbassista noto nel panorama jazz anche oltre i confini, avendo suonato anche con molti artisti stranieri, mentre in Italia ha fatto parte del progetto ’I visionari’ di Stefano Bollani, che ha dato vita all’omonimo disco; fra le sue collaborazioni più importanti c’è quella con la pianista e cantante Francesca Tandoi. Christian Chicco Capiozzo è un batterista figlio d’arte (il padre Giulio Capiozzo è stato tra i fondatori degli Area), che suona da anni ad alti livelli e sul territorio organizza rassegne, inclusa questa al Jam Session che sta riscuotendo ampi consensi di critica e di pubblico, in quanto coinvolge molti dei più grandi musicisti in circolazione.

Per il concerto di domani sera, ci sono ancora alcuni posti disponibili, consigliata la prenotazione allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session in viale Trento angolo Giardini al Mare.

Giacomo Mascellani