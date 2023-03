La tromba di Flavio Boltro chiude la rassegna ’Jazzenatico’

Il festival Jazzenatico chiude l’edizione 2023 con un doppio appuntamento che vedrà protagonista una star internazionale della tromba. Stasera e domani alle 21.30, al Noi Lounge Music Club, sul lungomare di Cesenatico, si esibirà il "Flavio Boltro 5et". Il grande Flavio Boltro salirà sul palco assieme ad una formazione di veterani della scena jazz italiana, composta da Fabio Nobile alla batteria, Alessandro Fariselli al sax tenore, Paolo Ghetti al contrabbasso e Alessandro Altarocca al pianoforte. È l’occasione per vedere dal vivo Boltro, considerato uno dei maggiori talenti della tromba a livello mondiale ed uno degli ambasciatori dell’Italia nel panorama musicale internazionale.

Oltre ad aver fatto parte di numerose formazioni jazz italiane, tra cui i "Lingomania" con Roberto Gatto, Flavio Boltro ha lavorato per sei anni al fianco del grande pianista francese Michel Petrucciani, insieme al batterista Steve Gadd, al sassofonista Stefano Di Battista e al bassista Anthony Jackson. Boltro ha inoltre collaborato con artisti come Steve Grossman, Cedar Walton, Billy Higgins e Jimmy Cobb. È un artista completo, che si misura sempre ad alti livelli e che non disdegna nemmeno la musica pop (attualmente lavora al fianco del cantante Alex Britti).

Inizialmente nel cartellone di Jazzenatico era prevista una sola data, ma dato che i posti sono stati subito esauriti, la direzione ha aggiunto un secondo concerto. La prenotazione è obbligatoria ed i posti limitati. Gli interessati possono telefonare al 328 7723203, oppure recarsi direttamente al locale. Per l’ingresso agli spettacoli non c’è un biglietto unico, per un posto ed un drink si pagano 19 euro, ma c’è anche la possibilità di abbinare i concerti alle cene.

Giacomo Mascellani