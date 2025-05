La truffa delle mascherine Covid. Gianluca Prati: "Ogni decisione veniva presa collegialmente"

L’udienza preliminare del processo per la ‘truffa delle mascherine’ davanti al giudice Ilaria Rosati ha già superato un anno dal suo inizio e non è ancora finita. Ieri mattina c’è stato l’interrogatorio di Gianluca Prati, 52 anni, forlivese, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna che si trova a Pievesestina, difeso dagli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone. E’ accusato di non avere effettuato i dovuti controlli sulle mascherine anti-covid importate dalla Cina dalla società Codice che faceva capo all’ex parlamentare leghista Gianluca Pini: 4,5 milioni di pezzi per un importo complessivo di 3,5 milioni di euro; ogni mascherina, che non aveva le necessarie certificazioni, era venduta a 80 centesimi, un prezzo esorbitante ma giustificato dal fatto che allo scoppiare dell’epidemia di Covid 19 erano praticamente sparite dal mercato. Gianluca Pini era stato sollecito a definire la sua posizione patteggiando la pena di due anni di reclusione (con la sospensione condizionale), tre anni e cinque mesi di interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oltre alla confisca di 800.000 euro che erano stati sequestrati al momento dell’arresto.

L’interrogatorio di Prati è durato circa due ore; secondo gli avvocati difensori Maio e Monteleone, l’indagato ha risposto in maniera chiara ed esauriente alle domande del giudice, del pubblico ministero Laura Brunelli e degli avvocati difensori. In particolare Gianluca Prati avrebbe spiegato, presentando la relativa documentazione, che tutte le decisioni venivano prese collegialmente: ogni mail, messaggio e documento inviato da Pini veniva condiviso con il responsabile unico del procedimento e con il responsabile della farmacia. Questi ultimi due dirigenti dell’Ausl Romagna, a differenza di Prati, non sono indagati.

Il prossimo appuntamento davanti al giudice dell’udienza preliminare Ilaria Rosati è stato fissato per il 26 giugno; prima di quella data dovrebbero essere decisi eventuali riti alternativi (il ravennate Sergio Covato, difeso dall’avvocato Carlo Benini, ha già chiesto il giudizio con rito abbreviato poiché la sua posizione è estranea alla vicenda delle mascherine) e quindi potrebbe esserci la discussione per chi intende affrontare il giudizio del Gup.

Nel procedimento davanti al Gup di Forlì, fra patteggiamenti e stralci per competenza territoriale, sono rimaste solo tre persone: Gianluca Prati, interrogato ieri; Sergio Covato che ha chiesto di essere sottoposto a giudizio con rito abbreviato, e Marcello Minenna, ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ora assessore regionale in Calabria, che è stato interrogato nella scorsa udienza.