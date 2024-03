La truffa delle mascherine Covid. Udienza rinviata per un errore

E’ stata rinviata a martedì 14 maggio l’udienza davanti al giudice delle indagini preliminari Ilaria Rosati sulla richiesta di rinvio a giudizio di cinque persone accusate di vari reati in relazione all’inchiesta sulla fornitura all’Ausl Romagna di oltre quattro milioni di mascherine fabbricate in Cina, ma prive delle caratteristiche necessarie a proteggere dal Covid e con certificazioni contraffatte. La vicenda risale all’inizio del 2020, quando scoppiò la pandemia, ma è venuta alla luce nel giugno dell’anno scorso, quando furono arrestate diverse persone, fra le quali Gianluca Pini, 51 anni, ex parlamentare della Lega Nord e imprenditore nei settori della ristorazione e dell’import-export tra Forlì e Ravenna. Pini non compare nell’elenco delle persone citate davanti al Gip dal pubblico ministero Laura Brunelli poiché ha già definito la propria posizione patteggiando una pena di due anni di reclusione (con la sospensione condizionale) e alcune sanzioni accessorie, tra le quali la confisca di beni per 800.000 euro.

Proprio sulla confisca dei beni sequestrati si è incagliata l’udienza preliminare: l’avvocato Marco Martines, difensore dell’autotrasportatore forlivese Gianluca Fiore, ha fatto notare che nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non si faceva cenno alla possibilità di confisca dei beni sequestrati, come invece prevede una norma del 6 gennaio scorso, e il Gip Ilaria Rosati ha rinviato l’udienza.

Oltre a Gianluca Fiore dovranno comparire davanti al Gip Marcello Minenna, 52 anni, già direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, attualmente assessore a della Regione Calabria; Gianluca Prati, 50 anni, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Cesena; Sergio Covato, 63 anni, di Ravenna, e Bruno Ciuccoli, 61 anni, autotrasportatore cesenate.

re.ce.