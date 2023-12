"La Uil rappresenta e aiuta i lavoratori"

"In una società in cui il mercato del lavoro diventa sempre più complesso e soggetto a norme intricate e sovrapposte – dice Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesema – assume un ruolo ancor più fondamentale e indispensabile quello del sindacato confederale che con la sua presenza rappresenta e tutela i lavoratori in tutto il loro percorso lavorativo e non solo. La parola sindacato deriva dal greco e significa Insieme per la Giustizia. In queste due parole si potrebbe riassumere la Uil di Cesena". La Uil, Unione Italiana del Lavoro nata il 5 marzo 1950, è una organizzazione laica e indipendente con un agire autonomo dalla politica. Un sindacato capace di affrontare e supportare i lavoratori in tutti i problemi che investono direttamente o indirettamente i suoi interessi. La Uil di Cesena attraverso le sue categorie, che rappresentano i lavoratori dentro tutti i settori produttivi pubblici e privati, dà quindi supporto sia rivendicativo sia di assistenza contrattuale a tutte le persone che necessitino di assistenza prima, durante o alla conclusione del proprio rapporto di Lavoro. Attraverso il Patronato Ital, la UIL di Cesena garantisce assistenza a tutte le lavoratrici e i lavoratori così come alle pensionate e pensionati che necessitino supporto e assistenza nelle loro pratiche previdenziali, famigliari o per esigenze personali. Il Centro di Assistenza Fiscale invece garantisce supporto a tutte le persone che necessitino di avere risposte in ambito fiscale così come al momento della dichiarazione dei redditi o rispetto altre necessità per orientarsi all’interno delle disposizioni fiscali presenti nel nostro Paese. Attraverso l’Adoc, l’associazione promossa dalla Uil, assiste gli iscritti con operatori esperti sui diritti e le tutele del consumatore. Supporti Legali, assistenza e accompagnamento in ogni altra sfera della vita professionale e personale delle persone sono quindi l’obbiettivo della Uil di Cesena.