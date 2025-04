La Uno bianca al centro dell’incontro a Savignano

La Uno Bianca ha fatto il pieno. La Sala Allende di Savignano gremita ha ospitato l’evento "Uno Bianca: dalle stragi alla giustizia", organizzato dalla consulta del centro cittadino. Un incontro intenso e partecipato, volto a ripercorrere una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana e a sottolineare l’importanza della giustizia nel contrasto al crimine.

Tra i relatori, il sostituto procuratore della Repubblica di Rimini Daniele Paci, che all’epoca condusse le indagini sulla famigerata banda della Uno Bianca, il commissario di polizia Luciano Baglioni, protagonista insieme al collega Pietro Costanza della cattura dei responsabili, il carabiniere Nazzareno Micucci, membro del pool investigativo che seguì il caso. A moderare l’incontro, la giornalista del Messaggero, Resto del Carlino e Ansa Patrizia Lanzetti.

Ha detto Fabio Fonati, presidente della consulta, sottolineando il valore della memoria storica per la comunità: "Sono estremamente soddisfatto della partecipazione: la Sala Allende era gremita, con persone sedute e in piedi". Tra il pubblico, presenti i comandanti dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone, della Guardia di Finanza di Cesenatico e della Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Rubicone e Marre. Un’occasione di riflessione su un periodo buio della storia italiana, che ha ribadito la centralità del lavoro investigativo e della ricerca di giustizia per le vittime.

e. p.