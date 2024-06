La V A del liceo Righi si ritrova a trent’anni dal diploma

Trent’anni dal diploma per la classe 5° A del liceo scientifico ‘Righi’. Gli ex compagni e compagne di scuola si sono ritrovati venerdì al Castello di Diegaro in una serata in cui dare voce ed emozione ai ricordi smarriti dal tempo. Immancabile il momento amarcord con tanto di proiettore per ripercorrere le tappe chiave dei cinque anni trascorsi insieme, le più iconiche certamente le gite a Firenze e Madrid. E del matrimonio di Chiara e Alessandro, due dei 27 alunni baldanzosi, celebrato dieci anni dopo il diploma, avvenuto nel 1994. "Abbiamo onorato l’inizio dell’estate con un alternarsi di emozioni tra le tute acetate e le giacche improbabili degli anni ‘90 fino al tuffo carpiato nel mondo degli adulti, consapevoli che quei ragazzi spensierati e monelli sono e saranno per sempre la storia dove tutto ebbe inizio", raccontano gli ex alunni. Questi i protagonisti: Andrea Baldazzi, Francesco Beccari, Aronne Bersani, Micaela Bucci, Umberto Busi, Ennio Cappellacci, Federica Carnaroli, Sara Casadei, Cinzia Casadio, Francesco Ceredi, Benedetta Comandini, Daniela Comandini, Marco Gatta, Alessandro Gazzoni, Chiara Giunchi, Chiara Gori, Giovanni Neri, Barbara Paliaga, Gianluca Piraccini, Fabio Ricchi, Giuliana Ricci, Riccardo Roberti, Saschia Sasiadek, Giulia Sartoni, Mattia Savini, Alessandro Selleri, Fulvio Zambianchi.

f.s.