La V C del Serra fa l’appello dopo 50 anni

Si sono ritrovati, per festeggiare il 50esimo anniversario dal diploma in ragioneria, gli studenti della classe 5ª C della scuola Itc Renato Serra. Gli studenti si sono diplomati in ragioneria nell’anno 1973, esattamente mezzo secolo fa. I ’ragazzi di una volta’ si sono ritrovati per festeggiare al ristorante degli Ulivi, a san Lorenzo in Scanno a Longiano. "L’unico professore presente alla cena - spiegano gli ex studenti – è stato il mitico professore di tecnica Celso Taioli, novant’anni portati egregiamente". Gli ex studenti sono stati felici di ritrovarsi e di passare qualche ora assieme a ricordare i momenti vissuti a scuola e a ripercorrere le loro vite.

Erano presenti: Meris Montanari, Massimo Montalti, Cesare Francia, Carlo Polini, Walther Casadei, Daniela Raggi, Giuseppina Rocchi, Patrizia Pracucci, Nazario Scarpellini, Massimo Cantelli. E poi c’era il ’gruppo’ di Savignano e San Mauro Pascoli: Nives Della Rocca, Mariarosa Nini, Doriana Scarponi, Graziella Pellegrini, Massimo Faedi, Zaira Gobbi, Edda Bertozzi e Rita Candoli.