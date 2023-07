La vacanza ‘green’ piace di più Campeggi pieni con tanti nuovi clienti

In questa estate dove l’erosione dei conti correnti delle famiglie ha avuto effetti negativi sulla maggior parte delle attività turistiche, le cui aspettative erano ben altre, ci sono aziende anche importanti, che invece hanno tenuto bene ed alcune addirittura stanno fatturando più della scorsa estate, come i due più grandi campeggi della costa di Forlì-Cesena. Le presenze segnano risultati positivi e si nota anche l’arrivo di nuovi clienti.

Terzo Martinetti, vicepresidente di Faita Federcamping Emilia-Romagna e titolare del Cesenatico Camping Village, vede una estate che si sta rimettendo sui binari giusti, grazie ad investimenti sulla promozione: "Per il nostro tipo di aziende le condizioni del tempo sono fondamentali e da queste siamo stati penalizzati all’inizio della stagione, assieme ad altri fattori congiunturali. Tuttavia ci siamo impegnati molto per promuovere le vacanze anche a stagione già iniziata e per sviluppare una buona strategia commerciale. Questo ci sta dando tante soddisfazioni e in luglio, ad esempio, abbiamo perso il 5-6 per cento di presenze, ma il fatturato è stabile sui valori dello scorso anno. In agosto abbiamo il tutto esaurito, con una percentuale di occupazione dal 96 al 100 per cento, quindi con il last minute ci avviciniamo al 100 per cento".

"Il mese di settembre si prospetta ottimo, visto che lo scorso anno in questo periodo avevamo una copertura del 30 per cento, mentre quest’anno viaggiamo al doppio _ conclude Martinetti _, attorno al 50-60 per cento".

Al Camping Villaggio Rubicone di Savignano a Mare, Sandro Grotti fa gli stessi numeri della passata stagione: "A maggio e giugno, con tutte le difficoltà abbiamo perso il 6 per cento di presenze ma gli incassi sono stati in lieve aumento; in luglio abbiamo fatto come lo scorso anno, con il ritorno importante degli stranieri, specie dalla Germania, Svizzera e Danimarca, con numeri che sono quelli prima del Covid. In agosto tutti i posti sono esauriti e questo ci fa ben sperare anche per il mese di settembre che, se sarà caratterizzato da buone condizioni meteo, per noi vale tanto".

"Una delle cose che abbiamo notato – conclude Grotti – è la presenza di molti camper noleggiati, questo significa che molte famiglie hanno sperimentato per la prima volta questo tipo di vacanze".

Giacomo Mascellani