La vacanza in riviera adesso si paga a rate

In vacanza a rate. Questa estate chi sceglie di andare in vacanza in un albergo della catena Club Family Hotel, avrà la possibilità di pagare 200 euro al mese. Il presidente Andrea Falzaresi ha stretto un accordo con Mediobanca, che consente di rateizzare il costo: "Abbiamo voluto dare a tutti i vacanzieri la possibilità di usufruire di questo servizio, soprattutto per andare incontro alle famiglie. In concreto diamo la possibilità di pagamenti dilazionati, sfruttando una opportunità data dai nuovi strumenti finanziari e da richieste di mercato che vanno anche in tale direzione". Per andare in ferie con tutta la famiglia il conto sarà dunque meno impattante e questa offerta è valida in tutti i villaggi e gli alberghi firmati CFH sono situati a Cesenatico, Cervia, Milano Marittima, Rimini e Riccione. Ma questa non è certo l’unica novità dell’estate 2025, visto che quest’anno la catena passa da 13 a 15 strutture. Conclusa l’esperienza imprenditoriale dell’hotel Executive di Cesenatico che ha cambiato nome e gestione, Falzaresi quest’anno aggiunge infatti il nuovo Club Family Hotel Rimini Village ricavato dall’ex Hotel Punta Nord, il Club Family Hotel Village Riccione ricavato dall’ex Hotel Le Conchiglie, e il residence Alba con 13 appartamenti turistici che saranno a disposizione sempre con tutti i servizi del Club Family Hotel Riccione.

Il manager Mattia Casadio, esperto del prodotto "by now pay later" nel settore del travel, interviene così sulla grande novità: "La vacanza a rate permette alle famiglie di dilazionare il pagamento e affrontare la spesa con maggiore serenità. Il turista può decidere di dilazionare da 2 a 12 mesi in base alle esigenze, mentre l’albergatore riceve subito tutto l’importo. La catena CFH è stata fra le prime a cogliere questa grande opportunità". Facendo un esempio concreto, se una famiglia con due bambini ha un preventivo di 2.400 euro per una settimana all inclusive, può versare una caparra di 400 euro e pagare i restanti 2.000 euro in 10 rate mensili da 200 euro al mese. La catena Club Family Hotel continuerà a puntare su offerte molto accattivanti per le famiglie, come bambini e i ragazzi gratuiti sino a 18 anni, gli ingressi ai parchi (è l’unica catena che offre l’ingresso gratuito a Mirabilandia e Mirabilandia Beach), e tanti servizi inclusi, come ad esempio il medico pediatra a disposizione in hotel".

"Si tratta di pacchetti vacanza esclusivi – conclude Falzaresi – con una formula all inclusive davvero unica, grazie alla quale le famiglie con bambini e ragazzi potranno vivere delle settimane da sogno. Il nostro livello è premiato dai turisti che desiderano trascorrere giornate ricche di emozioni e divertimento".

Giacomo Mascellani