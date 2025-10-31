"La vallata del Savio in balìa dei ladri"

"L’ondata di furti che, negli ultimi giorni, si è riversata sul territorio comunale di Roncofreddo e su altri territori della Valle del Savio che si sviluppa dal crinale tosco-romagnolo sino alle porte di Cesena, ha generato forte preoccupazione nei cittadini". A denunciare i raid dei ladri e a raccogliere i preoccupati appelli dei cittadini sono i rappresentanti di Fratelli d’Italia, con la coordinatrice comunale di Roncofreddo, Marina Conti, e il coordinatore per la Vallata del Savio, Cesare Polidori, che in stretta sintesi chiedono "più controlli e telecamere attive". Per la zona di Roncofreddo l’allarme furti ha navigato, qualche giorno fa, anche via social dove si avvisavano i cittadini di prestare attenzione in quanto erano stati segnalati tre ladri, con cappello con visiera e fazzoletto sulla faccia, in Via Doccia. Tornando ai due esponenti di FdI, dopo l’esordio, aggiungono: "La situazione creatasi necessita di un rafforzamento dei controlli da parte della Polizia municipale e delle Forze dell’Ordine, assieme a una verifica urgente del corretto funzionamento delle telecamere di video sorveglianza presenti sul territorio. La popolazione ci segnala un crescente senso di insicurezza, dovuto ai ripetuti episodi di furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali. E’ indispensabile un intervento deciso e coordinato per restituire serenità alle nostre comunità". "Fratelli d’Italia ha un richiesta precisa – proseguono poi i coordinatori di FdI- Conti e Polidori – I controlli devono essere intensificati soprattutto nelle ore serali e notturne, nelle aree più isolate e lungo le principali vie di collegamento tra le frazioni delle vallate di Roncofreddo e del Savio. Inoltre, si chiede alle amministrazioni comunali di accertare che tutte le telecamere di sorveglianza siano pienamente operative e di valutare altresì l’opportunità di potenziarne la rete, così da aumentare la prevenzione e agevolare le indagini in caso di reati". A conclusione della nota, Conti e Polidori sottolineano: "La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto. Ogni strumento disponibile, dalle pattuglie sul territorio alle telecamere, deve essere utilizzato in modo efficiente per garantire la tranquillità dei cittadini e la tutela delle loro proprietà. Noi di Fratelli d’Italia continueremo a monitorare l’evolversi della situazione e ad ascoltare e a farci portavoce delle istanze della cittadinanza presso le istituzioni competenti". gi.mo.