’La Vantaggiosa baby’ consegnate a 27 famiglie

"Nella sala del consiglio comunale di San Piero in Bagno, si è svolto un momento speciale insieme ad alcune famiglie del territorio. Sono state consegnate le prime 27 card ’La Vantaggiosa Baby’, nell’ambito dalla nuova misura a sostegno della natalità e del commercio locale. Si tratta della prima consegna ufficiale, ma il percorso è appena iniziato". Esordiscono così il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, la vicesindaca Claudia Mazzoli e l’assessora alla Crescita educativa e all’armonia sociale, Carla Para, che poi sottolineano: "La "Vantaggiosa Baby" è il simbolo di un patto fra generazioni, che unisce sostegno alla genitorialità, attenzione alla comunità e valorizzazione del commercio di prossimità. L’iniziativa rappresenta anche un potenziamento del nostro circuito cashback "La Vantaggiosa", che continua a generare valore per il territorio, incentivando gli acquisti nei negozi locali e contribuendo a mantenere vivo il tessuto commerciale della nostra comunità". Per chi non era presente ieri a Palazzo Pesarini, sarà possibile ritirare la propria card presso lo Sportello Facile del Comune di Bagno di Romagna, aperto in Via Verdi, 4, (Palazzo Pesarini) a San Piero, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, e il giovedì anche dalle ore 13 alle 17. Gli aventi diritto che non avessero ancora presentato domanda possono farlo tramite i canali dedicati: Online su wwwlavantaggiosa.it/bonus-bebe/ (SPID/CIE), oppure di persona allo Sportello Facile del Comune di Bagno di Romagna, al suddetto indirizzo.

gi.mo.