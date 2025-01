La ‘vecchia’ di Pascoli, gotica e dolente

La Befana che non t’aspetti, oltre i solito ‘deja vu’ (già visto). Basta tornare a rileggere con occhi nuovi il nostro poeta Giovanni Pascoli che alla Befana ha dedicato non solo una nota poesia: ma ha dedicato al mito popolare della ‘vecchia’ dell’Epifania, allegoria del duro inverno ma benefica di piccoli doni ai bambini, un suo progetto di romanzo lavorato più volte. Un racconto del mistero rimasto incompiuto e inedito al suo tempo: Pascoli fu portato via da un ‘malaccio’ a poco più di 56 anni, nel 1912. Ma le bozze già strutturate di quella sorprendente novella sono oggi leggibili, come vi diremo. Andiamo con ordine, però. Cominciamo dalla poesia compiuta.

Comincia così. ‘Viene viene la Befana/ vien dai monti a notte fonda/ Com’è stanca! La circonda neve gelo e tramontana/ Viene viene la Befana/. Occhio alla metrica: quattro versi ottonari in rima chiusa, più un quinto verso che riprende il primo; così per tutta l’onda della poesia. Roba antiquata, ‘fanciullesca’? Tutt’altro. E’ la stessa tecnica poetica spesso prediletta dai moderni cantautori per riprendere l’onda dei loro versi in musica. Pascoli non ha bisogno di musica: i suoi versi sono già musicali in se stessi. Il nostro poeta era maestro di metrica (metrica, in greco, significa appunto arte della misura dei ritmi). Allo stesso modo, la “Befana’ pascoliana non è banalmente zuccherosa, anzi propone un sentire doloroso.

Infatti, nella poesia, la ‘vecchia’ osserva dai vetri una casa signorile: qui vede bimbi che dormono nei lettini mentre la mamma riempie di doni le calze appese al camino. Ma in un’altra casa povera la Befana vede bimbi che dormono nei giacigli, mentre la loro mamma piange perché non ha niente da mettere negli zoccoli dei piccini. ‘Ciò che vede è ciò che vide/ c’è chi piange e c’è chi ride…/. Solo nelle favole c’è sempre il lieto fine. Proprio questa poesia era anche il tema conduttore d’un libro per bambini, e non solo, di tipo di nuovo: opera cui il poeta teneva molto.

L’azione narrativa si svolge in Toscana, a Castelvecchio ove il Pascoli, sradicato dalla nostra terra, si era trasferito (e dove poi fu sepolto). Ma il racconto trabocca di ricordanze romagnole, anche autobiografiche. Proprio nella gelida notte della Befana una maestra romagnola accoglie nella sua casa una orfanella lacera e scalza. Una storia strappalacrime? Prevale invece, e stupisce, una scrittura da ‘ghost story’, da storia di fantasmi. Il lettore curioso la potrà spiluccare in un succoso libricino: ‘La Befana e altri racconti’, a cura di Guido Capecchi (volendo, è in biblioteca). L’antologia comprende anche ‘Il ceppo’, storia della notte di Natale ma con un finale raggelante.

Anche in questo caso Pascoli sembra anticipare i film ‘gotico padani’ d’uno dei migliori registi italiani, il bolognese Pupi Avati. Voci di pianto, voci nella notte. ‘E che c’è nel casolare? Un sospiro lungo e fioco./ Qualche lucciola di fuoco/ brilla ancor nel focolare./ Ma che c’è nel casolare?/.E’ un’altra cinquina in versi della Befana pascoliana che portava non solo noci, carrube, fichi secchi e melarance ma anche carbone per i birichini. Ma spesso carbone dolce che ancor oggi ritroviamo sulle bancarelle. Piccola golosità befanesca che ci fa aprire la cannella dei ricordi.