I soliti violenti

I soliti violenti
Cesena
Cronaca’La Verbena’ dona due tablet alla Neuropsichiatria dell’infanzia
26 set 2025
REDAZIONE CESENA
’La Verbena’ dona due tablet alla Neuropsichiatria dell’infanzia

L’associazione culturale "La Verbena" ha donato due tablet all’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Cesena, sede di Savignano sul Rubicone. I dispositivi verranno utilizzati per promuovere e favorire la comunicazione aumentativa-alternativa nei bambini seguiti dalla équipe cesenate. Si tratta di uno strumento prezioso che va ad arricchire le possibilità di intervento logopedico ed educativo, per migliorare riabilitazione e comunicazione dei piccoli utenti.

Erano presenti: Maria Teresa Polverelli, presidente de "La Verbena"; Rachele Locatelli Coordinatore Ifo Uo Npia; Teresa Nicolini, Elisa Filanti, Sara Garattoni, Cinzia Pullini logopediste; Giulia Tramonti, fisioterapista; Alessandra Nanni, Samantha Vaienti e Sofia Battani. L’Ausl della Romagna, e in particolare l’équipe dell’Uo Npia di Savignano sul Rubicone, ha ringraziato l’Associazione Culturale "La Verbena" per la sensibilità e la generosità dimostrate, in supporto a bambini e famiglie del territorio.

L’associazione culturale "La Verbena" è una realtà del territorio senza scopo di lucro e si fonda su tre principi ispiratori: salute con la conoscenza delle erbe spontanee e dei loro benefici; impegno con azioni benefiche e supporto e divertimento.

