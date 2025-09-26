’La Verbena’ dona due tablet alla Neuropsichiatria dell’infanzia

L’associazione culturale "La Verbena" ha donato due tablet all’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Cesena, sede di Savignano sul Rubicone. I dispositivi verranno utilizzati per promuovere e favorire la comunicazione aumentativa-alternativa nei bambini seguiti dalla équipe cesenate. Si tratta di uno strumento prezioso che va ad arricchire le possibilità di intervento logopedico ed educativo, per migliorare riabilitazione e comunicazione dei piccoli utenti.

Erano presenti: Maria Teresa Polverelli, presidente de "La Verbena"; Rachele Locatelli Coordinatore Ifo Uo Npia; Teresa Nicolini, Elisa Filanti, Sara Garattoni, Cinzia Pullini logopediste; Giulia Tramonti, fisioterapista; Alessandra Nanni, Samantha Vaienti e Sofia Battani. L’Ausl della Romagna, e in particolare l’équipe dell’Uo Npia di Savignano sul Rubicone, ha ringraziato l’Associazione Culturale "La Verbena" per la sensibilità e la generosità dimostrate, in supporto a bambini e famiglie del territorio.

L’associazione culturale "La Verbena" è una realtà del territorio senza scopo di lucro e si fonda su tre principi ispiratori: salute con la conoscenza delle erbe spontanee e dei loro benefici; impegno con azioni benefiche e supporto e divertimento.