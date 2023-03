La vergogna sulle rive dei fiumi Raccolti cento quintali di rifiuti in 9 corsi d’acqua provinciali

Anche il Savio, purtroppo, fa lasua... sporca parte come ricettacolo di rifiuti, non certo il solo tra i fiumi regionali, ma per i cesenati non è una certo consolazione. Sono i nove corsi d’acqua della provincia di Forlì-Cesena al centro dell’operazione ’Fiumi puliti’ che, nelle scorse settimane, ha permesso di ripulire sponde e alvei, recuperando circa cento quintali di rifiuti abbandonati.

Carcasse di pneumatici, oggetti di fibrocemento, plastica, ferro, legno e altri materiali sono stati raccolti e differenziati lungo i corsi d’acqua in sette comuni: oltre a Cesena gli altri sono Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio e Civitella di Romagna.

"Si tratta di un progetto innovativo da esportare nei vari bacini fluviali dell’Emilia-Romagna- sottolinea Irene Priolo, vicepresicDifesa del suolo-. L’obiettivo è accrescere la sicurezza idraulica e la qualità ambientale di contesti unici e preziosi dal punto di vista dell’ecosistema. La Regione lavora con le amministrazioni comunali perché le operazioni di recupero, riciclo e smaltimento possano realizzarsi con celerità ed efficienza".

L’intervento è stato finanziato dalla Regione con 90mila euro e realizzato dall’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Questo è il primo cantiere giunto a conclusione dei quattro che compongono il progetto ’Fiumi puliti, finanziato con 370mila euro. Le restanti opere, in corso di realizzazione, riguardano la costruzione di tre briglie selettive sui fiumi Savio (95mila euro), Montone (95mila) e Ronco (90mila): tutte necessarie per trattenere i materiali flottanti trasportati dalle acque, nell’ottica della prevenzione del rischio idraulico.

Andrea Alessandrini