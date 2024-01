"La vicinanza della città ci ha commosso"

Commozione della famiglia dell’ex sindaco e presidente della Provincia Piero Gallina, morto il giorno di Santo Stefano, per il quale è stata allestita giovedì scorso la camera ardente e venerdì si è tenuto il funerale civile all’ingresso del cimitero urbano con l’orazione funebre da parte del sindaco Enzo Lattuca, e gli interventi di una delle figlie del sindaco e dell’amico Giuseppe Corzani che militò con Gallina nel Pri, partito poi lasciato dall’ex sindaco che approdò successivamente nel Pd.

La moglie Lilia Cappelletti e le figlie Silvia,Laura ed Elena, anche a nome dei generi e dei sette nipoti di Piero Gallina "ringraziano tutti per la vicinanza e l’affetto dimostrati in questi giorni – sottolineano i familiari –. I riconoscimenti per il suo ruolo di amministratore e la sua cifra umana ci hanno commossi. Grazie di cuore a tutta la città".

La partecipazione e la vicinanza dei cesenati sono state in molto intense e anche il flusso alla camera ardente ha dimostrato l’attaccamento della città al suo ex sindaco dal 1986 al 1992 che poi divenne presidente della Provincia dal 2004 al 2014 e in seguito presidente di Serinar, società che eroga servizi afferenti all’Alma Mater che Gallina contribuì a far radicare nel cesenate e in Provincia. La salma dell’ex sindaco è stata tumulata in terra nel cimitero monumentale di via Pacchioni.