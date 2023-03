La vigilessa ‘troppo bella’ non si è ancora arresa

La vicenda della ragazza che sostiene di non essere stata assunta nella polizia locale a Cesena perché discriminata in quanto "giovane e bella" è stata affrontata ieri davanti alla consigliera regionale di parità a Bologna per arrivare a un tentativo di conciliazione delle parti. Dopo il deposito del decreto del giudice del lavoro che ha respinto l’istanza presentata da Elisa Muccioli per riottenere il posto di lavoro, la questione è stata riesaminata dalla consigliera regionale Sonia Astolfi. Il Comune di Cesena ha sostenuto che non vi è stata nessuna discriminazione, mentre l’avvocato Matteo Pavanetto che tutela l’ex agente sostiene il contrario. La 27enne cesenate Elisa Muccioli, nell’agosto del 2021 aveva vinto il concorso per la polizia locale nel Comune di Cesena, classificandosi al terzo posto. Un anno da praticante vigilessa in cui la giovane ha indossato la divisa ed era stata dichiarata idonea al maneggio delle armi. Assieme ad altri sette colleghi avrebbe dovuto tenere dopo un anno un colloquio per ottenere finalmente l’assunzione definitiva nel corpo della polizia locale cesenate. Ma all’esito del colloquio, durante il quale doveva essere verificato da una commissione se i giovani avessero raggiunto le competenze necessarie per svolgere il lavoro di vigile, arrivava per la ragazza la batosta. La candidata, secondo la commissione "non aveva raggiunto le competenze tecniche necessarie per svolgere il servizio in autonomia". Evidenziava infatti delle lacune, "con errori di sostanza con riferimento all’intera struttura della legge di depenalizzazione". "Me l’ero guadagnato a pieni voti il mio futuro, arrivando terza al concorso – ha sostenuto la ragazza - non sono stata assunta solo perché sono giovane e bella".

a.s.