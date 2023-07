La Vineria del Popolo va all’asta Concessione di 6 anni per il locale

A conclusione dei primi sei anni di apertura della Vineria del Popolo, che si trova sotto il porticato nel municipio ai numeri civici 14, 15 e 16 di Piazza Del Popolo, il Comune di Cesena, proprietario dell’immobile, ha emesso un bando per l’affidamento in concessione dei locali. In questi sei anni il locale è stato gestito da Simone Rosetti, dinamico imprenditore cervese del settore della ristorazione, che gestisce anche la Cà de Bé di Bertinoro, l’Enoteca Pisacane di Cervia, il laboratorio di pasta fresca La Sprunèla di Castiglione di Cervia e, da pochi mesi, l’Osteria Michiletta di Cesena con la quale in questi giorni è impegnato in un tour enogastronomico in diverse località italiane del centro-sud insieme ad altri ristoranti di pregio. Attualmente la Vineria del Popolo è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 12 alle 24, con menù diversificati tra pranzo e cena. L’originaria idea di aprire alle 7 puntando anche sul servizio della colazione non ha avuto successo.

"Siamo soddisfatti della gestione di questi sei anni - ci ha detto Simone Rosetti - anche se gli anni in cui abbiamo potuto lavorare bene sono stati quattro: due anni li abbiamo praticamente persi a causa del Covid, durante i quali però abbiamo continuato a pagare l’affitto regolarmente". Il bando pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena prevede che il 15 settembre prossimo ci sia l’asta per l’assegnazione del locale con la procedura di ‘unico e definitivo incanto’. Il canone annuo di concessione, posto a base d’asta, è di 19.000 euro. Da qui potranno partire le offerte al rialzo, senza alcun limite. Rosetti ha preannunciato l’intenzione di partecipare all’asta. La durata della concessione sarà di sei anni, senza possibilità di rinnovo.

Nel bando il Comune mette in guardia chi è intenzionato a partecipare all’asta per il fatto che l’immobile è stato dichiarato di interesse storico-artistico e quindi esistono vincoli di tutela e prescrizioni della Soprintendenza. Chi è interessato dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo, versare una cauzione di mille euro e presentare una serie di documenti entro le 13 del 13 settembre prossimo. L’assegnazione sarà effettuata in base alla graduatoria che verrà stilata tenendo presente l’offerta tecnica (massimo 40 punti) e l’offerta economica (massimo 60 punti).

Paolo Morelli