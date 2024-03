"La violenza domestica dà segnali. Dobbiamo imparare a coglierli"

"Eradicare la violenza domestica": questo l’argomento della serata organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone e dalla sua presidente Monica Morri presso la pizzeria L’Arcangelo di Santarcangelo di Romagna. Relatrice della serata è stata la psicologa Roberta Mariotti di Rimini, specialista in psicoterapie brevi e istruttore senior di mindfulness, oltre che presidente della commissione diversità, equità e inclusione del distretto Rotary 2072 dell’Emilia Romagna e San Marino.

"Non è semplice – dice – ma bisogna imparare a individuare i comportamenti che potrebbero portare alla violenza. La violenza domestica è un fenomeno sociale particolarmente grave, ma ancora non conosciamo tutti i suoi aspetti e manifestazioni; è come un virus nella nostra società, in parte si conosce, ma non sempre fino in fondo".

"Servono dialogo e confronto, spesso non si accetta che chi sta con noi abbia opinioni diverse e succede anche che la violenza venga tramandata da una generazione all’altra – ha aggiunto –. Però se ci mettiamo tutti insieme a costruire azioni coordinate di contrasto ai comportamenti violenti e di recupero dei maltrattanti, possiamo contenere e cambiare il fenomeno. Le vittime sono anche i bambini che assistono inermi alla violenza dei genitori, in Italia il 91% dei bambini maltrattati la violenza la subiscono in famiglia". Durante la serata è stato consegnato il premio Paul Harris, massima onoreficenza rotariana, al medico Davide Lazzarini, già presidente del Rotary Club Valle del Rubicone.

e.p.