La visita pastorale del vescovo:: "Compattiamo le 115 parrocchie"

Attesa e gradita visita del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi (nella foto) nella zona pastorale di San Mauro Pascoli, Savignano, Fiumicino, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Montalbano. Lunedì c’è stata la messa presieduta dallo stesso vescovo, con una quindicina di parroci e diaconi, nella chiesa parrocchiale di San Mauro Vescovo a San Mauro Pascoli con accompagnamento del coro parrocchiale e l’abbellimento della chiesa con piante e fiori opera dei parrocchiani sotto la guida del parroco di don Giampaolo Bernabini tanto che il vescovo l’ha definita una piccola cattedrale.

Durante l’omelia nella chiesa piena di fedeli, ha detto il vescovo Nicolò Anselmi: "Siamo in Quaresima e bisogna fare un po’ di penitenza. Non dobbiamo avere paura di fare del bene nelle nostre parrocchie". Poi dopo uno spuntino tutti insieme al Centro Giovani dove c’è stato un momento assembleare con un dialogo aperto fra vescovo e fedeli. Ha continuato il vescovo Nicolò Anselmi: "E’ una breve e bella visita pastorale. La nostra diocesi conta circa 360mila abitanti, dai monti al mare, 120 preti, 64 diaconi, 115 parrocchie. Siamo una delle 220 diocesi italiane e siamo di media entità. Siamo divisi in 15 zone pastorali e la vostra adesso comprende anche Sogliano al Rubicone e Roncofreddo per un totale di circa 35mila abitanti dei quali alla domenica 3.500 vanno a messa. La zona pastorale non è unire e si deve compattare, aiutarsi per far sì che tutto viva. E per fare bene tutto questo occorre ogni tanto ritrovarsi, fare e porsi domande. Ci sono tre temi che sono interessanti: la famiglia e la fede che può aiutare tanto, la vita di una comunità cristiana, la missione.

Angela del gruppo Masci: "Credo che piano piano si arrivi a fare missione insieme. Se prendo confidenza con ciò che Dio dice e la sua parola, poi posso trasmetterla agli amici, ai conoscenti". Altri hanno sottolineato che bisogna coinvolgere maggiormente i giovani. Ha concluso il vescovo Nicolò Anselmi: "Un esempio di carità è stata l’accoglienza di una famiglia, un babbo e tre figli siriani e musulmani, nella canonica accanto al santuario della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino. Tante persone si sono messe a disposizione per pulire e sistemare l’appartamento".

e.p.