La vita accanto al Savio "Il fiume ci ha traditi ma non ce ne andiamo, ricostruiremo tutto"

di Luca Ravaglia

A terra c’è un disco. Un 45 giri spezzato dall’alluvione e con l’etichetta cancellata dall’acqua e dal fango. Poco distante un paio di sedie sporche campeggiano sotto a un cartello che invece vieterebbe di lasciare oggetti depositati in quel punto: ‘Non è una discarica’. Legittimo. Anche perché in quel punto, lungo la via Roversano che dal Ponte Vecchio raggiunge il primo borgo di case, di oggetti e di mobili da buttare ne sono già stati ammassati a caterve, per giorni, formando montagne più alte delle persone e ora interamente (o quasi, fino a quando restano le sedie sotto al cartello) rimosse. Perché un mese dopo il cataclisma che tra il 16 e il 17 maggio si è abbattuto sulla città, si sta facendo di tutto per ripartire. Anche se in certi casi la rabbia è difficile da digerire.

Maurizio De Carli abita al primo piano di una casa al cui piano terra non resta praticamente niente. "Ci viveva mio fratello, che ancora non può tornare, perché tutto è stato distrutto. Io e mia moglie abbiamo dormito fuori una notte, io, lei e due dei nostri tre cani. Uno è morto annegato. Abito qui da 61 anni: una cosa del genere non era mai accaduta. Ho perso due auto e tanto altro, comprese le giacenze del mio magazzino. Sono arrabbiato, perché credo che si sarebbe potuto evitare, o per lo meno fortemente limitare. Più di dieci anni fa ai residenti di questa zona venne chiesto di sostenere le spese per la realizzazione di un muro di cemento armato verso il fiume. Il muro ha retto, l’acqua è rimasta sotto. Ma non è bastato, perché il manufatto a un certo punto termina e dove non c’è, è stato più facile superare l’argine. Perché non si è proseguito?".

Spirito diverso invece tra i tavoli del ristornate I Maceri, che ha già riaperto: "Abbiamo effettuato gli interventi essenziali per tornare in attività – commenta il titolare Roberto Bagnoli - abbiamo acquistato una cucina nuova e siamo tornati in pista. Lo facciamo col sorriso, perché quando si rinasce si è di buon umore. E noi stiamo rinascendo. Ecco il nostro messaggio. Se il fiume ora fa paura? No, questa zona è nel mio cuore e ci resterà sempre. Ho avviato il ristorante qui, lo ho portato avanti e sono qui anche ora, con l’intento di restarci sempre. Lo abbiamo difeso e ora ripartiamo, mossi da emozioni che non si possono spiegare, si possono solo vivere".

Sull’altro lato del fiume invece c’è via Ex Tiro a Segno, un altro dei luoghi simbolo di questa alluvione. Lunedì riaprirà la palestra Champions River. Riaprirà grazie alla determinazione di chi in quei locali ci lavora e che in questo mese non si è mai risparmiato: "I danni sono enormi - sospira Francesca Sirri – e la prossima settimana soltanto una parte degli spazi sarà accessibile. Ma riprenderemo tutte le attività e intanto continueremo a lavorare. Grazie mille ai volontari, anche se purtroppo passato il momento emotivo, siamo rimasti soli. Abbiamo chiesto aiuto in ogni modo alla protezione civile, domandando anche semplicemente delle idrovore, ma non è arrivato niente. Abbiamo chiamato – e pagato, ovviamente - l’autospurgo quattro volte, un pavimento danneggiato ce lo siamo riparati in autonomia, alcuni artigiani ci hanno dato una mano con qualche intervento e per il resto viviamo alla giornata, circondati dai problemi. Se il fiume ci fa paura? Non è questione di temere il Savio, che è sempre stato lì. E’ questione di osservare che l’argine dalla nostra parte così com’è evidentemente non basta. Non possiamo restare soli, aiutateci. Lunedì apriamo, veniteci a trovare".